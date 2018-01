Sommet sur l’Ã©ducation : Au moins 7 chefs d’Ã©tat, la chanteuse Rihanna annoncÃ©s Ã  Dakar

Au moins sept chefs d’√©tat, les dirigeants des deux plus importantes organisations du monde et une star plan√©taire de la musique sont attendus le 2 f√©vrier prochain √† Dakar, √† la troisi√®me Conf√©rence internationale de reconstitution des fonds du Partenariat mondial pour l’√©ducation (GPE), r√©v√®le le Soleil (public) de ce lundi.Cette conf√©rence a pour but de r√©colter 3,1 milliards de dollars sur la ¬† p√©riode 2018-2020, afin de pouvoir financer l’√©ducation des centaines ¬†de ¬†millions de filles et de gar√ßons qui, √† travers le monde, n’y ont ¬† toujours pas acc√®s.

Aux c√īt√©s des pr√©sidents Macky Sall (S√©n√©gal) et Emmanuel Macron (France) co parrains du sommet, le journal r√©v√®le que le pr√©sident de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, sera au nombre des invit√©s attendus √† ce sommet de haut niveau.

Au nombre des chefs d’Etat qui ont confirm√© leur participation √† cette rencontre de haut niveau, le Soleil cite le Centrafricain Faustin Archange Touadera, le Burkinab√© Roch Marc Christian Kabore et le Malawite Peter Mutharika.

Cinq autres participations √† ce niveau sont en attente de confirmation dans les ‚Äė’prochains jours¬†¬Ľ, selon la source, qui liste les pr√©sidents tchadiens Idriss Deby, Gabonais, Ali Bongo, Ivoirien Alassane Ouattara et rwandais Paul Kagame.

Les organisateurs attendent aussi la confirmation de la participation du secr√©taire g√©n√©ral des Nations unies Antonio Guteres qui devrait rallier Dakar depuis Addis Abeba Ethiopie) ou il va participer au sommet de l’Union africaine (UA), pr√©vu du 22 au 29 janvier 2018.

La participation de la star planétaire de la musique Robyn Rihanna Fenty est aussi annoncée avec insistance à ce sommet.

¬†A la t√™te de deux organisations caritatives, ¬†Believe Fondation et Clara Lionel Fondation, ¬†cr√©es respectivement en 2005 et 2012, la chanteuse n√©e √† la Barbade il y a 30 ans, Ňďuvre √† ¬†travers le monde, dans la promotion de la sant√© juv√©nile et l’√©ducation.