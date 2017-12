Après avoir contribuĂ© Ă façonner Airbus, parfois Ă marche forcĂ©e, et Ă l’affranchir de l’influence des Etats, Tom Enders doit d’ici Ă la fin de son mandat sortir par le haut le gĂ©ant aĂ©ronautique des affaires et le remettre en selle face Ă ses concurrents, Boeing en tĂŞte.

« Au cours des 16 prochains mois, je collaborerai avec le conseil d’administration afin d’assurer une transition fluide avec le prochain prĂ©sident exĂ©cutif et une nouvelle gĂ©nĂ©ration de dirigeants », a dĂ©clarĂ© Tom Enders en annonçant son dĂ©part en 2019.

« Je me focaliserai sur nos dĂ©fis commerciaux et je continuerai Ă faire progresser et Ă renforcer nos programmes d’Ă©thique et de conformité », a-t-il ajoutĂ©.

Dès son arrivée aux commandes en 2012, Tom Enders a été confronté aux affaires.

Airbus est la cible de deux enquĂŞtes en Autriche et en Allemagne autour de la vente d’avions de combat Eurofighter Ă Vienne. En Autriche, Tom Enders figure parmi les personnes visĂ©es par l’enquĂŞte, mais de l’aveu du parquet gĂ©nĂ©ral de Munich, la justice allemande dispose « de peu de preuves de corruption ».

A l’Ă©poque, il avait prĂ©venu qu’il « n’y a pas de place chez EADS (l’ex-nom d’Airbus) pour un comportement corrompu ou non conforme Ă l’Ă©thique ».

Las, c’est lui qui a dĂ©cidĂ© quatre ans plus tard d’auto-dĂ©noncer des irrĂ©gularitĂ©s sur des transactions qui valent Ă Airbus d’être depuis 2016 sous le coup d’investigations du Parquet national financier (PNF) en France et du Serious fraud office (SFO) en Grande-Bretagne.

Cette stratĂ©gie lui est aujourd’hui reprochĂ©e par certains, mais grâce Ă elle, Airbus espère Ă©viter le pire: un procès au pĂ©nal et l’interdiction d’accès aux marchĂ©s publics en cas de condamnation.

L’annonce de son dĂ©part et celui de Fabrice BrĂ©gier devrait permettre d’Ă©viter une guerre de succession et d’assurer une continuitĂ© avec l’arrivĂ©e au poste de numĂ©ro deux de Guillaume Faury, le patron d’Airbus Helicopters.

– « Une entreprise comme une autre » –

En interne, on souligne que sa tâche sera compliquée par le fait que son horizon à la tête du groupe est désormais limité.

« C’est compliquĂ© lorsqu’on est donnĂ© partant dans un an », rĂ©sume un cadre du groupe sous couvert de l’anonymat. « Comment discuter des projets et des perspectives quand on sait que la personnes sera partie dans 18 mois. »

« On a la stabilitĂ©, on espère ne pas tomber dans l’immobilisme », complète un autre. « Les dĂ©fis ne manquent pas pour Airbus. Il faut se concentrer sur le business. »

Car en dĂ©pit de succès rĂ©cents, avec notamment la plus grande commande de son histoire engrangĂ©e lors du salon de Dubai, ou le coup majeur annoncĂ© jeudi par Delta pour 100 A321neo, Airbus est Ă la traine de son rival amĂ©ricain depuis de dĂ©but de l’annĂ©e.

Il a nĂ©anmoins rĂ©ussi une autre jolie performance il y a quelques semaines avec l’entrĂ©e sur le programme CSeries de Bombardier. Ce coup de maĂ®tre permet Ă Airbus d’accroĂ®tre un peu plus la pression sur Boeing.

Mais le groupe fait face aux départs quasi-simultanés en retraite de plusieurs de ses plus hauts dirigeants, à commencer par John Leahy, le génial directeur commercial qui a fait passer Airbus de 18 à 50% des parts de marché.

Parmi les historiques de la petite Ă©quipe mise en place par Enders Ă son arrivĂ©e en 2012, seul reste Thierry Baril, le directeur des ressources humaines d’Airbus, et Harald Wilhem, le directeur financier, dont le sort est liĂ© Ă celui de Tom Enders.

Fabrice BrĂ©gier, cheville ouvrière des programmes A320neo, A350, de la montĂ©e en cadence de production et de l’implantation d’Airbus sur les terres de Boeing, avec un ligne d’assemblage Ă Mobile (Alabama), s’apprĂŞte Ă quitter le groupe moins d’un an après le dĂ©part de Marwan Lahoud, le directeur de la stratĂ©gie en fĂ©vrier dernier.

Des responsables importants, comme Didier Evrard, le patron des programmes, et Tom Williams, le directeur des opérations, doivent bientôt prendre leur retraite.

Après avoir « pacifiĂ© le climat franco-allemand en ne gouvernant pas avec son passeport mais en privilĂ©giant les compĂ©tences », selon un cadre du groupe, et rĂ©ussi Ă faire d’Airbus « une entreprise comme une autre », conformĂ©ment Ă son rĂŞve en 2012, Tom Enders n’a que quelques mois pour remettre Airbus sur des rails.