Soudan du Sud: Huit cas de violations du cessez-le-feu signalés

Huit violations de l’accord de cessation des hostilitĂ©s dans diffĂ©rentes rĂ©gions du pays, ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es par l’ArmĂ©e populaire de libĂ©ration du Soudan (APLS, plus connue sous l’acronyme SPLA), depuis sa signature Ă Addis-Abeba le mois dernier.Selon le porte-parole de l’armĂ©e, le GĂ©nĂ©ral de brigade Lul Ruai, la SPLA a affrontĂ© un certain nombre de groupes armĂ©s Ă travers le pays entre les fĂŞtes de NoĂ«l et celles du Nouvel An, et 25 personnes, parmi lesquelles 15 civils, ont Ă©tĂ© tuĂ©es.

« Il s’agit de six attaques contre les positions dĂ©fensives de la SPLA dans l’État de Yei River (sud du pays) et dans le nord de Liecht (ancien État de l’UnitĂ© au nord du pays).

Le porte-parole de la SPLA-IO a, quant à lui, nié  ces accusations.

Jeudi dernier, les pays de la TroĂŻka (États-Unis, Royaume-Uni et Norvège) ont, dans un communiquĂ©, appelĂ© les signataires de l’accord Ă mettre fin Ă toutes les opĂ©rations militaires et Ă respecter l’accord.

Ils ont également appelé à un accès humanitaire sans entraves et à une coopération totale avec le Mécanisme de surveillance et de sécurité transitoire du cessez-le-feu (CTSAMM) et la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS).

« La TroĂŻka rĂ©affirme fermement que les commandants sur le terrain et leurs supĂ©rieurs politiques seront tenus responsables de la violation de l’accord, de l’entrave Ă l’aide humanitaire et aux opĂ©rations de la CTSAMM et de la MINUSS », ajoute le communiquĂ©.