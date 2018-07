Soudan du Sud : les parties en conflit se réunissent à Kampala

Le président ougandais, Yoweri Kaguta Museveni a ouvert, samedi à Kampala, une réunion à huis clos avec les présidents soudanais Omar el Bashir, sud-soudanais, Salva Kiir et son rival et chef de l’opposition sud-soudanaise, Riek Machar.La rencontre qui se tient au palais présidentiel à Entebbe, intervient après la signature le 27 juin dernier à Khartoum d’un accord entre le président Kiir et son rival Machar.

Le ministre d’État ougandais des Affaires étrangères, Okello Oryem a déclaré que la réunion vise à résoudre les questions en suspens sur la gouvernance et les accords de partage du pouvoir au Soudan du Sud.

« Les dirigeants sont ici dans le cadre de la poursuite du processus de paix de l’IGAD (Autorité intergouvernementale pour le développement) », a annoncé M. Oryem.

La plus jeune nation du monde, le Soudan du Sud, a sombré dans une guerre civile à la fin de l’année 2013.

Lors du 31ème Sommet de l’Union Africaine (UA) tenu à Nouakchott du 1er au 2 juillet 2018, le président en exercice de l’organisation continentale, le chef de l’Etat du Rwanda, Paul Kagamé a appelé les parties en conflit au Soudan du Sud à respecter l’accord de Khartoum qui comprend un cessez-le-feu permanent, des cantonnements pour toutes les forces et le déploiement de forces de l’IGAD et l’Union africaine pour sauvegarder le cessez-le-feu.

Le président Kiir et Riek Machar ont en outre convenu d’avoir temporairement trois capitales, à savoir Juba, Wau et Malakal pour accueillir les trois vice-présidents proposés.

Selon l’accord, les deux rivaux ont accepté de permettre au gouvernement de Khartoum de sécuriser les champs pétroliers au Soudan du Sud en coordination avec l’administration de Juba et de réhabiliter les puits pour restaurer les niveaux de production antérieurs.