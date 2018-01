Soudan: la grogne sociale contre la hausse des prix ne faiblit pas

La capitale soudanaise Khartoum a Ă©tĂ© mardi le théâtre de sa plus grande manifestation contre l’envolĂ©e des prix, la police anti-Ă©meutes dispersant des manifestants Ă coups de gaz lacrymogènes, a constatĂ© un correspondant de l’AFP.

Le récent doublement du prix du pain, après la décision du gouvernement de confier les importations céréalières au secteur privé, a suscité un vif mécontentement au sein de la population et des manifestations ont lieu depuis le début du mois dans plusieurs régions du Soudan.

Mardi, des centaines de manifestants sont descendus dans la rue, près du palais prĂ©sidentiel dans le centre de Khartoum, rĂ©pondant Ă l’appel du parti communiste (opposition).

« Non Ă la faim, non aux prix Ă©levĂ©s », ont scandĂ© les protestataires près du palais, selon un correspondant de l’AFP, d’après lequel la police a fait usage de gaz lacrymogènes et frappĂ© des manifestants Ă coups de bâton.

Un haut responsable du parti communiste, Siddig Youssef, qui participait au rassemblement, a Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©, ainsi que d’autres manifestants, selon la mĂŞme source.

Le parti a dit avoir demandé une permission de manifester auprès des autorités mais cette dernière leur a été refusée.

« Nous Ă©tions en train de manifester pacifiquement mais la police nous a quand mĂŞme rouĂ© de coups », a racontĂ© Ă l’AFP un manifestant qui a prĂ©fĂ©rĂ© conserver l’anonymat.

« Beaucoup de gens nous ont vu manifester. Je suis sĂ»r qu’ils nous rejoindront la prochaine fois », a-t-il ajoutĂ©.

Un autre parti d’opposition, Umma, a appelĂ© Ă une nouvelle journĂ©e de mobilisation mercredi.

La semaine dernière, des Ă©tudiants avaient organisĂ© un rassemblement contre la vie chère près de l’universitĂ© de Khartoum, avant d’ĂŞtre rapidement chassĂ©s par la police.

Le 7 janvier, un Ă©tudiant avait Ă©tĂ© tuĂ© lors d’une manifestation dans la rĂ©gion du Darfour (ouest).

L’Union europĂ©enne a exhortĂ© jeudi le Soudan Ă autoriser les manifestations contre la flambĂ©e des prix, assurant suivre de près la gronde sociale et les arrestations de responsables politiques.

Le Soudan avait Ă©tĂ© le théâtre en 2016 d’un mouvement de protestation après la dĂ©cision des autoritĂ©s de rĂ©duire les subventions sur le carburant, mesure qui avait entraĂ®nĂ© une forte hausse des prix.

Le rĂ©gime avait rapidement rĂ©primĂ© ce mouvement afin de ne pas voir se reproduire les heurts sanglants de 2013, dĂ©jĂ liĂ©s Ă une prĂ©cĂ©dente rĂ©duction des subventions sur l’essence et qui avaient fait des dizaines de morts.

Au pouvoir depuis 1989, le prĂ©sident soudanais Omar el-BĂ©chir est sous le coup de deux mandats d’arrĂŞt Ă©mis par la Cour pĂ©nale internationale (CPI) pour gĂ©nocide, crimes contre l’humanitĂ© et crimes de guerre au Darfour.