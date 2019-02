Soudan: la police tire des gaz lacrymogènes sur des manifestants

La police soudanaise a tiré lundi des gaz lacrymogènes sur des manifestants antigouvernementaux protestant dans les rues de la capitale Khartoum et de sa ville-jumelle Omdourman, ont indiqué des témoins.

Scandant « liberté, liberté », des Soudanais ont manifesté dans deux quartiers de Khartoum et un quartier d’Omdourman, selon des témoins.

La police anti-émeute est rapidement intervenue pour les disperser.

Les manifestants ont toutefois continué de scander « liberté, paix, justice », l’un des slogans du mouvement de contestation qui dure depuis le 19 décembre, ont indiqué des témoins.

Ils répondaient à l’appel de l’Association des professionnels soudanais, fer de lance de la contestation, à tenir de nouveaux rassemblements cette semaine contre le président soudanais Omar el-Béchir.

Les manifestations ont été déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Elles se sont transformées en mouvement de contestation réclamant le départ de M. Béchir, au pouvoir depuis un coup d’Etat en 1989.

Selon un bilan officiel, trente personnes ont perdu la vie depuis le début des manifestations. L’ONG Human Rights Watch (HRW) parle de 51 manifestants tués.

Face à cette contestation, M. Béchir a cherché ces dernières semaines à rallier ses partisans à travers le pays et à s’assurer du soutien de ses alliés régionaux.

Dimanche, lors de trois rassemblements dans l’Etat du Kordofan-Nord, il a promis d’apporter le développement en milieu rural, notamment par la construction de nouvelles infrastructures.

Depuis des années, les Soudanais font face à des difficultés économiques croissantes. Le pays est confronté à une inflation de près de 70% par an et plusieurs villes souffrent de pénuries de pain et de carburant.

Le chef de l’Etat et d’autres responsables soudanais ont répété que seule une élection pourrait assurer un changement du pouvoir. M. Béchir envisage de briguer un troisième mandat lors de l’élection prévue en 2020.