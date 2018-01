Soudan: les Etats-Unis condamnent l’arrestation d’un journaliste de l’AFP

Les Etats-Unis ont condamnĂ© vendredi la dĂ©tention par les autoritĂ©s soudanaises de plusieurs journalistes, dont un correspondant de l’Agence France-Presse, arrĂŞtĂ©s mercredi alors qu’ils couvraient des manifestations contre la hausse du prix du pain.

Abdelmoneim Abu Idris Ali, 51 ans, qui travaille pour l’AFP Ă Khartoum depuis près d’une dĂ©cennie, couvrait une manifestation Ă Oumdurman, ville voisine de la capitale soudanaise, lorsqu’il a Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© en compagnie de deux autres journalistes, dont un travaillant pour l’agence Reuters.

« Nous sommes au courant des dĂ©tentions », a affirmĂ© Ă l’AFP la porte-parole de la diplomatie amĂ©ricaine, Heather Nauert. « Nous condamnons le harcèlement, la dĂ©tention arbitraire et les attaques contre les journalistes au Soudan qui font leur travail et exercent leur droit fondamental Ă la libertĂ© d’expression », a-t-elle ajoutĂ©.

DĂ©tenus dans un centre du Service national du renseignement et de la sĂ©curitĂ© (NISS), les trois journalistes font « l’objet d’une enquĂŞte », ont affirmĂ© les autoritĂ©s locales.

« Nous restons profondĂ©ment inquiets concernant la libertĂ© d’expression, y compris pour les employĂ©s de mĂ©dias, la fermeture de l’espace politique pour tous les Soudanais et l’Ă©tat gĂ©nĂ©ral mĂ©diocre en ce qui les droits de l’homme au Soudan », a affirmĂ© Mme Nauert.

« Nous continuons de pousser le Soudan Ă amĂ©liorer ses performances dans ces domaines et de s’assurer que les personnes dĂ©tenues sont traitĂ©es de façon humaine et juste, conformĂ©ment aux lois soudanaises et (…) qu’ils aient accès Ă un avocat et Ă leurs familles », a ajoutĂ© la reprĂ©sentante du dĂ©partement d’Etat.

Quelque 200 manifestants avaient été dispersés par la police anti-émeutes lors de la manifestation qui a mené à ces arrestations.

Le récent doublement du prix du pain, après la décision du gouvernement de privatiser les importations céréalières, a suscité un vif mécontentement. Des manifestations, réprimées par la police, ont lieu depuis début janvier.

Lors du rassemblement de mercredi, le plus important depuis le début de la crise, des agents du NISS ont également arrêté le secrétaire général du parti communiste soudanais, Mokhtar al-Khatib.