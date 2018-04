SoupÃ§onnÃ© de trafic de drogue aux Etats-Unis, un ex-nÃ©gociateur des FARC interpellÃ© en Colombie

L’un des anciens nĂ©gociateurs de paix de l’ex-guĂ©rilla des FARC a Ă©tĂ© interpellĂ© lundi en Colombie, d’oĂą il pourrait ĂŞtre extradĂ© vers les Etats-Unis qui le soupçonnent de trafic de drogue, a annoncĂ© le prĂ©sident Juan Manuel Santos.

Le chef de l’Etat a fait cette annonce alors qu’il doit recevoir dimanche Ă Bogota son homologue amĂ©ricain Donald Trump, qui a critiquĂ© la recrudescence du trafic de drogue en provenance de Colombie depuis la signature, fin 2016, d’un accord de paix historique avec les FARC.

AgĂ© de 51 ans et atteint d’une dĂ©ficience visuelle, l’ancien nĂ©gociateur Seusis Pausivas Hernández, connu sous le nom de Jesus Santrich, est soupçonnĂ© par un tribunal de New York d’ĂŞtre impliquĂ© dans l’exportation de dix tonnes de cocaĂŻne vers les Etats-Unis, des faits commis de juin 2017 Ă tout rĂ©cemment, soit après la signature de l’accord de paix avec l’ex-guĂ©rilla, a dit le chef de l’Etat.

En consĂ©quence, M. Santos a prĂ©cisĂ© qu’il n’hĂ©siterait pas, le moment venu, Ă autoriser l’extradition de l’intĂ©ressĂ© vers les Etats-Unis.

L’accord de paix, signĂ© fin 2016, prĂ©voit qu’aucun ex-guĂ©rillero ne puisse ĂŞtre extradĂ© vers les Etats-Unis pour des dĂ©lits liĂ©s au trafic de drogue commis avant cette date.

Avec l’arrestation « violente » de Jesus Santrich, « c’est le pire moment que traverse le processus de paix », a soulignĂ© Ivan Marquez, le nĂ©gociateur en chef des FARC, qui a dĂ©noncĂ© un « montage juridique ».

L’annonce de cette arrestation survient alors que le FARC, le parti politique issu de l’ancienne guĂ©rilla, a alertĂ© dimanche sur la difficile rĂ©insertion d’une partie des quelque 7.000 ex-guĂ©rilleros ayant dĂ©posĂ© les armes après la signature de l’accord de paix.

Nombre d’entre eux sont confrontĂ©s Ă une « situation de prĂ©caritĂ© », selon le FARC qui Ă©voque notamment un accès insuffisant des populations concernĂ©es Ă des infrastructures sanitaires et Ă la sĂ©curitĂ© alimentaire.

Par ailleurs, 623 militants de l’ex-guĂ©rilla sont toujours en prison, un an et demi après la signature de l’accord, qui garantissait pourtant une amnistie pour les ex-rebelles, sauf pour ceux impliquĂ©s dans les crimes les plus graves.

« Sans rĂ©intĂ©gration Ă la vie Ă©conomique, sociale et politique du pays, le processus de paix Ă©chouerait », a mis en garde Pablo Catatumbo, dirigeant et futur sĂ©nateur du FARC.

Le nouveau parti rĂ©clame notamment un « plan d’urgence » pour que les ex-rebelles se voient attribuĂ©es des terres Ă cultiver.

Tout en soulignant qu’il ne reviendrait pas sur sa dĂ©cision de dĂ©poser les armes, le FARC a insistĂ© sur le fait que la situation prĂ©caire de ses ex-membres constituait une « violation flagrante » des accords signĂ©s, et pouvait ĂŞtre un facteur de « rĂ©surgence de nouvelles formes de violence ».