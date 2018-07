Joel Embiid demande au Real de Madrid de recruter Kylian Mbappe

Joel Embiid a été séduit par ses prestation lors des huitièmes de finale de la coupe du monde contre l’Argentine. Il demande au Real d’enrôler la « bête ».

C’est via son compte twitter que le basketteur camerounais de la NBA a interpellé les dirigeants du Real de Madrid de se pencher sur le cas Mbappe. « Le Real Madrid doit aller chercher mon copain camerounais Kylian Mbappe… Il est une bête #HallaMadrid » pouvait-on lire sur son compte twitter quelques heures après le match de la France contre l’Argentine de Lionnel Messi. Un post qui a été partagé plus de trois mille cinq cent fois sur les réseaux sociaux.

Il faut dire que la prestation de l’attaquant de 19 ans lors des huitièmes de finale a fait l’unanimité. Presque seul, Mbappe a renversé le match par ses accélérations qui ont mis en difficulté la défense de l’albiceleste. Il a surtout inscrit deux buts et causé un penalty transformé par Antoine Griezman. Le deuxième joueur le plus cher de l’histoire du football a d’ailleurs été distingué homme du match. Des performances qui renforcent la volonté des plus grosses écuries européennes à le recruter même s’il est encore sur contrat avec le PSG.

Déjà la saison dernière, le Réal de Madrid avait tenté de faire venir celui qui est le plus jeune joueur de la coupe du monde Russie 2018. Mbappe avait plutôt été séduit par le projet sportif du Paris Saint Germain qui lui offrait plus de garantir en thème de temps de jeu. Ses nouvelles prestations lors de cette coupe du monde pourraient pousser Florentino Perez le président du Réal à sortir le chéquier pour définitivement l’enrôler. La France discutera son quart de finale ce vendredi contre l’Uruguay. Tous les yeux seront une nouvelle fois rivés sur la jeune pépite.