Stade Renard remporte la Coupe du Cameroun de football

Stade Renard de Melong a battu, dimanche FAP de Yaoundé, club de la capitale du pays par 3 buts à 2 à l’occasion de la finale de la Coupe du Cameroun de football.Évoluant au sein de l’élite depuis une saison, cette équipe de la région du Littoral, dont c’est la première distinction, s’est hissée au 6ème rang lors du dernier championnat national.



Lors de ce baptême du feu, elle affrontait le club des forces armées et police qui, récemment, a manqué de peu son accession en Ligue 1.



Il convient par ailleurs de signaler que cette finale, contrairement à la tradition, était présidée par le Premier ministre Joseph Dion Ngute et on le chef de l’État, Paul Biya, actuellement en séjour privé à l’étranger.