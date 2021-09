Start-ups ivoiriennes: Grant Thornton retenu pour accompagner le Ci20

L’entreprise Grant Thornton a signé une convention avec Côte d’Ivoire Innovation 20 (#Ci20), collège d’entreprises de l’innovation réunis sous forme associative, en vue d’accompagner des startups ivoiriennes.

Le Ci20 qui a pour but de fédérer le meilleur des start-ups de Côte d’Ivoire, a l’ambition de déployer, en collaboration avec des bailleurs nationaux et internationaux, un ambitieux programme de promotion de 20 champions nationaux: le «#Ci20 Program».

La première cohorte de ce programme d’excellence, composé de 15 start-ups, sur une periode de deux ans, a pour ambition grâce un financement total de 4 millions d’euros en cours de mobilisation, de créer 2.000 emplois.

Le Programme Ci20 est basé sur quatre axes principaux: le renforcement des capacités, le plébiscite institutionnel et médiatique, l’accès aux marchés et un accompagnement financier.

Dans le cadre de cet ambitieux projet, #Ci20 et Grant Thornton, cabinet disposant d’une expertise internationale reconnue du droit des affaires et de la fiscalité, ont signé le vendredi 21 septembre 2021 une convention de partenariat.

A travers cet engagement signé dans les locaux de l’entreprise à Abidjan-Plateau, Grant Thornton va accompagner les start-ups du #Ci20 Program sur les questions d’accès au financement, de comptabilité, de fiscalité et de bonne gouvernance.

Le directeur général de Grant Thornton Côte d’Ivoire, Jean-Louis Dattié a, dans son propos, donné un aperçu de l’accompagnement que son entreprise entend faire au profit de ses partenaires, lors de la signature de convention.

« Cette cérémonie très importante marque le partenariat que nous souhaitons nouer et développer avec #Ci20 », a déclaré le directeur général de Grant Thornton Côte d’Ivoire, Jean-Louis Dattié.

Grant Thornton accompagnera les start-ups avec un focus sur l’innovation en leur apportant toutes les solutions en matière de gestion, de gouvernance et de bonne gestion, de bonne pratique, pour les amener à croitre et grandir.

« Il s’agit de faire de ces entreprises naissantes les fleurons de l’économie, je dirais même de la vie politique, économique et sociale de la Côte d’Ivoire avec un impact réel », a-t-il assuré.

M. Dattié a réaffirmé la ferme volonté de son entreprise de faire tout l’accompagnement nécessaire en termes de formation, de conseil, et d’appui, dans un engagement personnalisé, pour accompagner chacun des membres de CI20 et l’organisation à faire éclore ses talents à la face de la Côte d’Ivoire et du monde.

« L’objectif de Grant Thornton aujourd’hui, c’est de mettre au profit des start-ups, toute l’expertise, toute l’expérience, toute la méthodologie de gouvernance d’entreprise en matière juridique, fiscale et financière que nous déployons pour les grandes entreprises afin que ces start-ups puissent grandir et croître dans un environnement propice à l’éclosion de leur avenir et de leur potentiel », a-t-il ajouté.

Steven Bédi, président de Côte d’Ivoire Innovation 20 (#Ci20), s’est pour sa part réjoui de ce partenariat qui fait de Grant Thornton, le commissaire général du #Ci20 Program.

Pour lui, c’est un accord sans précédent pour un cabinet international de prendre un tel engagement envers les start-ups. L’entreprise se positionne de ce fait comme un leader de l’accompagnement des start-ups et des entreprises innovantes.

Deuxièmement, il s’agit pour Grant Thornton de mettre son expertise internationale au service des entreprises ivoiriennes depuis l’amorçage jusqu’à la croissance, a-t-il fait observer.

« Cette collaboration est la bienvenue quant aux ambitions des entreprises du Programme CI20 de pouvoir aller briguer des marchés et des partenariats publics et privés nationaux voire internationaux », a -t-il poursuivi.

Cet appui-là, soulignera-t-il, est « quelque chose d’assez important et surtout pour le collectif CI20, c’est de pouvoir rassurer aussi les bailleurs quant à la bonne gouvernance de leurs activités (…) ».

« L’enjeu de cette collaboration, c’est de montrer aux grandes entreprises qu’on peut faire confiance aux start-ups, qu’un cabinet international peut adapter son expertise aux start-ups afin de pouvoir créer de la valeur de façon sécurisée », a-t-il renchéri.

Avec cette signature de convention, le #CI20 s’encadre des plus grandes expertises pour mener à bien son programme. Ces start-ups ambitieuses pourront par ailleurs partager leur expertise en termes d’écosystème start-up et d’innovation.

Cela devrait leur permettre de mieux appréhender l’écosystème ivoirien et ouest-africain. Pour Steven Bédi, « avec cette collaboration, désormais le #Ci20 sait structurer un certain nombre de leviers pour des bailleurs et pour des grandes entreprises qui voudraient collaborer avec les entreprises du Ci20 ».

Cette signature qui a vu la participation pour le #Ci20 des directeurs généraux de Cinetpay, Etudesk, Skanmed et Mon Artisan, intervient en prélude du Sommet Afrique-France où #Ci20 sera forte d’une délégation de dix entreprises invitées de façon exceptionnelle par l’Etat Français pour une série de rencontres institutionnelles et B2B.