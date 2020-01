Nouveau Challenge pour Stéphane Mbia qui rejoint le Shanghai Shenhua ! L’international Camerounais rejoint l’une des meilleures équipes de la Ligue Chinoise et disputera la Ligue des Champions asiatique !

Depuis son arrivée en Chine en janvier 2016, Stéphane Mbia a montré de très belles choses. La saison dernière avec Wuhan Zall Fc, il a disputé 28 matchs de championnat sur 30 possibles et contribué ainsi à hisser le promu au sixième rang de la Super League chinoise.

Joint au téléphone, il explique son nouveau choix : « Pourquoi avoir choisi Shanghai Shenhua ? Je sors d’une belle saison avec Wuhan Zall Fc, malgré quelques blessures. Mais, je suis quelqu’un d’ambitieux. Je n’ai pas de limite, je donne le maximum sur le terrain. J’ai toujours des ambitions et des objectifs. Après avoir disputé plusieurs matchs européens et remporté deux fois l’Europa Ligue, je veux découvrir les matchs de Coupe d’Asie des clubs, mon choix d’évoluer désormais à Shanghai Shenhua est purement sportif. Il s’agit de l’un des clubs les plus titrés de Chine, qui repart sur un nouveau projet, avec le recrutement de nombreux bons joueurs».

Puis, l’ancien capitaine des Lions indomptables, qui a de nouveau éveillé l’intérêt de plusieurs clubs européens, précise que : « C’est le club qui me voulait le plus. Je suis bien en Chine. Mes enfants se sont vites adaptés à la culture chinoises ; ma famille se sent épanouit ; pourquoi quitter un si beau pays ? En Europe, j’ai joué en France (Rennes et Marseille), en Angleterre, au Queen Park Rangers, en Espagne au Fc Séville, en Turquie, à Trapzonspor. Je pense avoir fait le tour. Il était temps que je me fixe un peu. J’ai choisi un club ambitieux, qui va me permettre de vivre une nouvelle aventure, notamment à travers la Coupe des champions d’Asie », explique-t-il.

Pour rappel, Shanghai Shenhua a déjà vu défiler dans ses rangs de nombreuses stars comme le français Nicolas Anelka, l’ivoirien Didier Drogba, le sénégalais Demba Ba, l’argentin Carlos Tevez ou encore le Nigeria Obafemi Martins. Le Camerounais David Embé, buteur lors du mondial « USA 1994 » face à la Suède, y a également évolué en 1999.