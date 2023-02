Stratégie : Emmanuel Macron dévoile les nouvelles orientations de sa politique pour l’Afrique

Le président français va entamer le 1er mars une tournée en Afrique.

Mercredi le 1er mars 2023, Emmanuel Macron s’envolera pour une tournée dans quatre pays d’Afrique centrale. Précisement, au Gabon, en Angola, au Congo et en RDC, prévue du 1er au 5 mars.

Quatre thématiques vont être à l’ordre du jour de ces déplacements : la lutte contre le changement climatique et la protection des forêts à Libreville, la sécurité alimentaire à Luanda, les questions mémoriales à Brazzaville et enfin les échanges et les partenariats économiques, scientifiques et culturels à Kinshasa.

Au cours de son discours à l’Élysée consacré à la stratégie diplomatique et militaire de la France en Afrique, Emmanuel Macron a dit faire preuve « d’une profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent africain« , une situation sans précédent dans l’histoire avec une somme de défis vertigineux, évoquant les défis sécuritaires, climatiques, et démographiques du continent.

Il y a détaillé sa vision du partenariat avec les pays africains et « le cap » qu’il entend se donner durant son second mandat. « La France veut bâtir une nouvelle relation équilibrée et réciproque avec les pays du continent africain« , a déclaré Emmanuel Macron, évoquant par exemple, un nouveau programme économique, porté par la France dénommé « Choose Africa 2« , pour « démultiplier les investissements français dans les startups de plusieurs pays africains« .

Il a aussi annoncé « une loi cadre » pour « procéder à de nouvelles restitutions » d’œuvres d’art « au profit des pays africains qui le demandent« . Elle « sera proposée dans les prochaines semaines par la ministre de la Culture à notre Parlement » et « permettra de fixer la méthodologie et les critères pour procéder » à ces restitutions, « reposant sur un partenariat culturel et scientifique pour accueillir et conserver ces œuvres ».