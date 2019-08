Stuart Baxter démissionne de son poste de sélectionneur des Bafana Bafana

Le sélectionneur sud-africain Stuart Baxter a démissionné vendredi, affirmant qu’il s’agissait d’une décision personnelle prise après avoir réfléchi aux problèmes qui auraient affecté la performance des Bafana Bafana pendant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en Égypte. “Je sens que je peux plus continuer à travailler avec le professionnalisme et la passion nécessaires comme je l’ai fait, et à m’occuper des nombreux problèmes liés à ce programme. Je pense qu’il est temps que quelqu’un d’autre prenne la relève », a-t-il déclaré.

C’est la deuxième fois que l’Anglais quitte le poste des Bafana Bafana, après 2006, lorsqu’il n’avait pas réussi à qualifier son équipe à la Coupe du Monde organisée en Allemagne cette année-là.

Il a repris son poste en 2017 et a mené la nation à la CAN égyptienne en juin où l’équipe a été éliminée par les Super Eagles du Nigeria en quart de finale.