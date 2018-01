Au Sud-Ouest du Cameroun, les Ã©coles maternelles seront absentes au dÃ©filÃ© du 11 fÃ©vrier

Le gouverneur Okalia Bilaï vient d’autoriser la non-participation des écoles maternelles au traditionnel défilé du 11 février. Cette mesure est liée à la situation sécuritaire qui prévaut dans la région.

La violence a repris de plus belle dans la région du Sud-Ouest. Entre attaques attribuées aux sécessionnistes et ripostes militaires, le nombre (non officiel) de morts et de blessés ne cesse de croître. La situation est tendue et le gouverneur de la région prend ses responsabilités en dispensant les écoles maternelles du défilé du 11 février 2018. Lequel marque la clôture des activités de la traditionnelle Fête de la jeunesse au Cameroun.

Des autres Ă©coliers et Ă©lèves, Okalia BilaĂŻ a requis la prĂ©sence massive Ă la cĂ©lĂ©bration publique qui devrait se tenir dans 19 jours sur l’Ă©tendue du territoire national. Il en a formulĂ© le voeu le 18 janvier dernier, au cours de la cĂ©rĂ©monie de lancement des activitĂ©s de la 52ème Ă©dition de ladite fĂŞte dans le Sud-Ouest.

La cĂ©lĂ©bration de la FĂŞte de la Jeunesse a Ă©tĂ© instituĂ©e par le prĂ©sident Ahmadou Ahidjo 1966 au Cameroun, afin de marquer l’importance de cette couche dans le devenir socio-Ă©conomique et politique du pays et la reconnaissance de leurs droits. Elle se dĂ©roule cette annĂ©e dans un contexte trouble avec d’une part, les exactions de la secte Boko Haram qui ont fait, depuis quatre ans, plus de 1000 victimes directes dans la rĂ©gion de l’ExtrĂŞme-Nord. Dans une autre partie du pays, notamment le Sud-Ouest et le Nord-Ouest, la crise anglophone cause son lot de morts, de tourments et de pertes.

Le point commun Ă ces deux situations ? L’instrumentalisation des jeunes. Dans la partie septentrionale du pays les jeunes sont souvent enlevĂ©s ou enrĂ´lĂ©s de force puis utilisĂ©s comme combattants et bombes humaines ; en zone anglophone, le scĂ©nario est tout autre. Les jeunes sont sensibilisĂ©s sur la marginalisation dont la communautĂ© anglophone se dit victime. La cause sĂ©cessionniste est vite justifiĂ©e, elle est prĂ©sentĂ©e comme la solution pour faire changer les choses.