Sur 200 pages, les démocrates du Sénat américain détaillent la « menace » Poutine

Vladimir Poutine reprĂ©sente une menace grave contre les Etats-Unis et Donald Trump fait la sourde oreille: telle est la conclusion d’un rapport inĂ©dit publiĂ© mercredi par les dĂ©mocrates de la commission des Affaires Ă©trangères du SĂ©nat amĂ©ricain.

Ce document de 206 pages, rĂ©digĂ© principalement Ă partir d’informations publiques et de presse, inscrit dans les archives du Congrès amĂ©ricain la position des dĂ©mocrates selon laquelle le 45e prĂ©sident du pays reste passif face aux attaques informatiques, de propagande ou autres de ce qu’ils appellent le « rĂ©gime corrompu de M. Poutine ».

« Jamais dans l’histoire amĂ©ricaine un prĂ©sident des Etats-Unis n’a Ă©tĂ© aussi indiffĂ©rent face Ă une menace aussi Ă©vidente contre notre sĂ©curitĂ© nationale », Ă©crit Ben Cardin, le chef de la minoritĂ© dĂ©mocrate au sein de la commission des Affaires Ă©trangères, en prĂ©ambule.

Le rapport, intitulĂ© « Les attaques asymĂ©triques de Poutine contre la dĂ©mocratie en Russie et en Europe: implications pour la sĂ©curitĂ© nationale amĂ©ricaine », revient longuement sur le parcours et les mĂ©thodes de Vladimir Poutine, l’accusant lui et son rĂ©gime de corruption et de blanchiment d’argent, de propagande, de liens avec le crime organisĂ© et d’avoir commanditĂ© des assassinats politiques. Des chapitres dĂ©crivent les tentatives d’ingĂ©rences russes dans diverses Ă©lections en Europe, et des recommandations sont formulĂ©es.

Un mĂŞme refrain traverse le document: Ă la diffĂ©rence des Etats-Unis, les autres dĂ©mocraties visĂ©es par les opĂ©rations de dĂ©sinformation et de piratage attribuĂ©es Ă Moscou, de la Finlande Ă l’Espagne, ont rĂ©agi avec fermetĂ©.

« La France et son nouveau prĂ©sident, Emmanuel Macron (…) se sont exprimĂ©s fermement contre les ingĂ©rences du gouvernement russe et ont jouĂ© un rĂ´le de premier plan en Europe pour rĂ©sister aux interventions du Kremlin », notent aussi les Ă©lus.

A l’inverse, selon eux, « le gouvernement amĂ©ricain n’a toujours pas d’approche cohĂ©rente, globale et coordonnĂ©e face aux opĂ©rations d’influence nĂ©faste du Kremlin ». La raison: « le manque de leadership prĂ©sidentiel »… et un « prĂ©sident Trump nĂ©gligent ».

Par exemple, un centre anti-propagande du dĂ©partement d’Etat, crĂ©Ă© par une loi du Congrès en 2016, reste en sommeil.

– ‘ProtĂ©ger le prĂ©sident’ –

Ces critiques expliquent que le rapport ait été rédigé sans la participation des membres républicains de la commission.

Car la discorde enfle au Congrès sur la question russe.

Si la majoritĂ© rĂ©publicaine reste viscĂ©ralement hostile Ă M. Poutine, elle est soucieuse de ne pas inutilement provoquer Donald Trump, qui continue de minimiser les ingĂ©rences russes dans la campagne prĂ©sidentielle de 2016… et de dĂ©noncer comme « bidon » l’idĂ©e d’une collusion entre sa campagne et Moscou.

« La Russie et le monde rient de la stupiditĂ© qu’ils observent. Les rĂ©publicains devraient enfin prendre le contrĂ´le ! », a-t-il encore tweetĂ© mercredi.

Les chefs du Congrès prĂ©fèrent s’en remettre aux enquĂŞtes parlementaires menĂ©es depuis environ un an, notamment celle de la commission du Renseignement, dont les conclusions sont attendues dans les prochaines semaines.

Ces enquĂŞtes sont « bipartisanes », c’est-Ă -dire conduites conjointement par les Ă©quipes rĂ©publicaines et dĂ©mocrates.

Mais Ă l’approche du dĂ©but des primaires lĂ©gislatives, ce printemps et cet Ă©tĂ©, les dĂ©mocrates commencent Ă s’alarmer de la lenteur des travaux, persuadĂ©s que la Russie tentera Ă nouveau d’influencer les votes.

Ils ont pointĂ© que cela faisait environ un an que les services de renseignement, dans les derniers jours de l’administration Obama, avaient officiellement accusĂ© la Russie d’avoir voulu favoriser l’Ă©lection de Donald Trump.

« Cela fait un an, et rien n’a Ă©tĂ© fait pour empĂŞcher la Russie de recommencer », a dĂ©noncĂ© Eliot Engel, Ă©lu de la Chambre des reprĂ©sentants.

« Pour une raison ou une autre, ils protègent le prĂ©sident », a tonnĂ© la chef de l’opposition de la Chambre, Nancy Pelosi. « Nous ne demandons que les faits, afin de pouvoir protĂ©ger nos Ă©lections ».