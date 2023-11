Suspension des vols, pression fiscale … Air France et le ciel africain

Selon l’actualité,, le Nigeria exige le paiement d’une facture de 1,6 million de dollars au titre de l’impôt sur les sociétés. La compagnie française se défend en rappelant l’existence d’une convention d’exemption de double imposition entre les deux pays.

Il fut un temps où Air France était une véritable vedette dans le ciel africain. De plus en plus en dehors de la concurrence, l’étoile française éprouve des difficultés dans le continent.

Le vent des coup d’Etat en Afrique de l’Ouest n’a pas épargné la compagnie, Au Mali, au Niger, au Burkina Faso, Air France est dans la tourmente. Son autorisation de vols a été suspendue par les autorités de ces différents pays. Malgré les négociations pour résoudre la situation, rien n’a bougé. Tout est au point mort. La compagnie enregistre des pertes record dans les pays concernés. La situation n’est pas prête de changer.

Plus récemment au Nigeria, les choses se sont compliquées pour Air France. Les autorités nigérianes exigent de la compagnie le paiement d’un impôt. Selon les médias locaux du pays, il s’agit en réalité d’une obligation fiscale d’un montant de 1,6 million de dollars, sur la période entre 2015 et 2020.

Avec un marché de plus de 03 millions de passagers couvrant 44 destinations dans 32 pays, Afrique du Nord non comprise, le transporteur français voit son avenir sur ses principales destinations ouest-africaines menacé. Au terme de l’exercice 2022, la compagnie indique dans ses résultats financiers que la performance globale du groupe a été soutenue par les pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale.

Ceci a été rendu possible grâce à un volume de 3,87 millions de passagers vers ou depuis l’Afrique sur un total de 16,490 millions de passagers en hausse de plus de 28%. Ce qui a contribué à augmenter le chiffre d’affaires de 66% à 5,3 milliards d’euros, et à générer un cash-flow d’exploitation libre ajusté de 1,9 milliards d’euros.