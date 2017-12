Swaziland : La collecte des impÃ´ts rapporte un supplÃ©ment de 21 millions USD

L’AutoritĂ© fiscale du Swaziland (SRA) a perçu une taxe de 20,75 millions de dollars de plus que l’objectif fixĂ© annuellement.Le ministre des Finances, Martin Dlamini, a dĂ©clarĂ© dans un rapport de fin d’annĂ©e que l’augmentation des vĂ©rifications effectuĂ©es par la SRA avait permis de percevoir une taxe supplĂ©mentaire puisque sa cible annuelle Ă©tait d’environ 692 millions de dollars.

M. Dlamini a dĂ©clarĂ© qu’en dĂ©pit du recul des recettes, la diligence affichĂ©e par la SRA a conduit Ă un rapport positif car les estimations prĂ©liminaires indiquent que le dĂ©ficit budgĂ©taire pour l’exercice 2017-18 est restĂ© inchangĂ© Ă 8,1% du Produit intĂ©rieur brut (PIB).

La croissance Ă©conomique du Swaziland reste modĂ©rĂ©e et aurait ralenti en 2016 pour se situer Ă -0,6%, principalement en raison de deux facteurs – une grave sĂ©cheresse et des pressions budgĂ©taires – tandis que les perspectives devraient ĂŞtre moroses pour l’annĂ©e en cours et pour 2018.

Le pays a une population de 1,2 million d’habitants et est très Ă©troitement liĂ© Ă l’Afrique du Sud dont il dĂ©pend pour environ 85% de ses importations et près de 60% des exportations.

Avec un PIB par habitant d’environ 3.000 dollars, le Swaziland est classĂ© parmi les pays Ă revenu intermĂ©diaire infĂ©rieur.