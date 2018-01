Swaziland : Les experts prévoient une baisse de 16% des rendements du maïs

Les projections prĂ©liminaires indiquent que les rendements du maĂŻs pour 2018 seront de 100.000 tonnes mĂ©triques au Swaziland, ce qui reprĂ©sente une baisse de 16% par rapport Ă l’objectif de 120.000 tonnes mĂ©triques.Selon le ministre de l’Agriculture, Moses Vilakati, cette baisse est attribuĂ©e au retard dans la livraison des intrants agricoles car environ 40% des agriculteurs ciblĂ©s n’ont toujours pas reçu les intrants, notamment les engrais et les semences.

« MalgrĂ© cela, nous sommes heureux que de nombreux champs aient Ă©tĂ© labourĂ©s et nous sommes optimistes quant Ă l’atteinte de l’objectif d’autosuffisance alimentaire du pays », a-t-il dĂ©clarĂ©.

Le ministre a ajouté que la saison agricole actuelle semblait devoir aller au-delà de la norme, étant donné les pluies incessantes de ces dernières semaines même si elles sont venues accompagnées de tempêtes qui ont laissé des traces de destruction dans certains champs de maïs.

« Nous Ă©valuons toujours l’impact des tempĂŞtes, et Ă en juger par les tempĂ©ratures Ă©levĂ©es, nous anticipons la survenue de plus de tempĂŞtes ; nous devons donc Ă©laborer un plan d’attĂ©nuation avec le bureau du vice-premier ministre chargĂ© des catastrophes nationales », a-t-il dĂ©clarĂ©.

Les agriculteurs de la région de Highveld reçoivent le plus gros des  précipitations, plus que les trois autres régions climatiques du  Swaziland, à savoir le Middleveld, le Lowveld et le plateau de Lubombo.

Le Swaziland tente de se remettre d’une grave pĂ©nurie de maĂŻs et de vivres due Ă une sĂ©cheresse prolongĂ©e qui a fait que le pays a besoin d’une aide alimentaire d’urgence pour près de 350.000 personnes.