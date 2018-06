Syndicalisme, politique et foot au menu des quotidiens burkinabè

Les quotidiens burkinabè, parus ce vendredi, commentent l’actualité politique nationale et internationale, marquée respectivement par la conférence de presse du parti au pouvoir au Burkina Faso et l’élimination des équipes africaines à la coupe du monde qui se déroule actuellement en Russie, sans oublier d’évoquer la rencontre, la veille, entre des syndicats et le gouvernement.Le quotidien public Sidwaya arbore à sa Une: «Ministère en charge de l’Economie: Gouvernement et syndicat renouent avec le dialogue», informant que c’est le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba qui a relancé, hier jeudi à Ouagadougou, le dialogue entre le gouvernement et les syndicats du ministère de l’Economie.

Revenant sur la rencontre entre la Coordination des syndicats du ministère de l’Economie et des finances (CS-MEF) et la partie gouvernementale, Aujourd’hui au Faso, quotidien privé, fait remarquer qu’il y a «une lueur d’espoir à la suite de la relance des négociations».

Pour sa part, le journal privé Le Quotidien reprend les propos du président de la CS-MEF, Mathias Kadiogo qui pense que «le climat de confiance commence à revenir».

Le même journal parle de la conférence de presse animée, hier jeudi, par la Coordination des syndicats de la Fonction publique (CSFP) à propos de la conférence nationale sur le système de rémunération des fonctionnaires.

A entendre le porte-parole de la CSFP, Souleymane Badiel, dont les propos sont rapportés par Le Quotidien, «les recommandations qui sont sorties de cette conférence ne nous engagent pas».

En politique, L’Observateur Paalga, le doyen des quotidiens privés burkinabè, titre: «Annonce candidature Roch en 2020: +l’opposition cherche des poux sur un crâne rasé+».

Le journal rapporte ainsi, les déclarations du ministre d’Etat Simon Compaoré qui s’exprimait, lors d’un point de presse, donné par le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), hier jeudi à Ouagadougou.

Le sujet occupe la manchette de Le Quotidien qui affiche: «Nous allons dormir les yeux ouverts», reprenant Simon Compaoré, par ailleurs président par intérim du MPP.

Le déroulement de la coupe du monde Russie 2018, notamment la prestation des équipes africaines, continue de susciter des commentaires dans la presse burkinabè.

Ainsi, Aujourd’hui au Faso, dans sa ‘’Radioscopie », parle de l’élimination de toutes les équipes africaines dès le premier tour, soulignant que «36 ans après, l’Afrique joue bidet».

A travers sa rubrique ‘’Sur la braise », le quotidien privé Le Pays, de son côté, se focalise sur le cas des Lions du Sénégal, battus (hier jeudi, lors de leur dernier match de poule) par la Colombie (0-1). Pour le journal, «l’Afrique (a été) humiliée».