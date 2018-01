Syrie: 23 civils tués près de Damas, la plupart par des frappes russes

Au moins 23 civils ont Ă©tĂ© tuĂ©s mercredi dans l’enclave assiĂ©gĂ©e de la Ghouta orientale, près de Damas, la plupart par des frappes aĂ©riennes russes, a indiquĂ© l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

« 23 civils ont Ă©tĂ© tuĂ©s mercredi dans la Ghouta orientale, 18 d’entre eux par des frappes aĂ©riennes russes visant la ville de Misraba, et les autres par des tirs du rĂ©gime sur deux autres ville », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP le directeur de l’OSDH Rami Abdel Rahmane.

Selon l’OSDH, parmi les victimes figurent trois enfants, onze femmes et un volontaire des Casques blancs, une organisation de secours dans les zones rebelles. Il y a Ă©galement des dizaines de blessĂ©s.

Selon Rami Abdel Rahmane, les « frappes aĂ©riennes russes ont visĂ© des immeubles d’habitation Ă Misraba », une ville contrĂ´lĂ©e par le groupe rebelle Jaich al-Islam, puissant dans la Ghouta. Rami Abdel Rahmane a indiquĂ© que « le QG de Jaich al-Islam est situĂ© dans la pĂ©riphĂ©rie de la ville et non Ă l’intĂ©rieur ».

Dans un hĂ´pital de Douma, un correspondant de l’AFP a vu des secouristes acheminant des blessĂ©s de Misraba, pour la plupart des femmes et des enfants.

L’hĂ´pital a rappelĂ© des membres des Ă©quipes mĂ©dicales qui Ă©taient en congĂ© « en raison du grand nombre de victimes », selon une source mĂ©dicale.

Dernier fief de la rébellion près de Damas, la Ghouta orientale est assiégée par les troupes du régime de Bachar al-Assad depuis 2013. Quelque 400.000 habitants sont pris au piège dans cette vaste région touchée par de graves pénuries alimentaires et médicales.

Vendredi, une opĂ©ration d’Ă©vacuation de civils gravement malades a pris fin dans la Ghouta orientale. Sur trois jours, 29 patients ont Ă©tĂ© Ă©vacuĂ©s en Ă©change de la libĂ©ration par les rebelles de 29 dĂ©tenus, conformĂ©ment Ă un accord conclu entre rĂ©gime et insurgĂ©s.

Ce chiffre reste encore très Ă©loignĂ© des 500 personnes que l’ONU appelle Ă Ă©vacuer.

« Il faut faire plus: les besoins des civils doivent ĂŞtre prioritaires et l’accès Ă l’aide doit ĂŞtre autorisĂ© plus rĂ©gulièrement et sans conditions », a plaidĂ© la reprĂ©sentante du CICR en Syrie, Marianne Gasser.

Dans le mĂŞme temps, après un accord avec le rĂ©gime syrien, des dizaines de jihadistes et de combattants rebelles ont Ă©tĂ© Ă©vacuĂ©s des dernières zones qu’ils contrĂ´laient dans la Ghouta occidentale, avait rapportĂ© la tĂ©lĂ©vision d’Etat syrienne.

Une fois Ă©vacuĂ©s dans leur totalitĂ©, les groupes rebelles n’auront aucune prĂ©sence dans la Ghouta occidentale pour la première fois depuis 2012, a soulignĂ© le directeur de l’OSDH.

La Russie s’est impliquĂ©e depuis septembre 2015 dans le conflit en Syrie avec une campagne aĂ©rienne pour soutenir le rĂ©gime de Bachar al-Assad.

Le ministre russe de la DĂ©fense, SergueĂŻ ChoĂŻgou, a affirmĂ© en dĂ©cembre dernier que la Russie avait achevĂ© le retrait partiel de ses troupes sur ordre du prĂ©sident Vladimir Poutine conformĂ©ment Ă l’annonce de ce dernier le 11 dĂ©cembre.

La Russie va maintenir en Syrie son Centre de réconciliation des belligérants, trois bataillons de police militaire, ainsi que la base aérienne de Hmeimim et la base militaire navale de Tartous, avait précisé M. Choïgou.