Syrie: 3e jour de raids meurtriers du rÃ©gime sur le fief rebelle de la Ghouta

De nouveaux raids aĂ©riens ont visĂ© mercredi l’enclave rebelle de la Ghouta orientale, en pleine recrudescence des bombardements par le rĂ©gime syrien qui ont fait plus de 120 morts en trois jours, soit l’un des pires bilans en sept ans de guerre.

D’une intensitĂ© rare, ces bombardements interviennent alors que de nouveaux soupçons planent sur l’usage d’armes chimiques, notamment du chlore, par le rĂ©gime de Bachar al-Assad.

Pour la seule journĂ©e de mardi, les frappes contre cette rĂ©gion proche de Damas ont fait 80 morts parmi les civils, a dit l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

« C’est la journĂ©e la plus sanglante depuis neuf mois dans toute la Syrie, et l’une des plus meurtrières dans la Ghouta orientale depuis plusieurs annĂ©es », a soulignĂ© son directeur, Rami Abdel Rahmane.

Parmi les victimes décédées figurent 19 enfants et 20 femmes, selon la même source, qui a également fait état de près de 200 blessés.

Mercredi, le ciel a de nouveau grondĂ© au-dessus de plusieurs localitĂ©s, notamment HammouriyĂ© et Beit Sawa, et 15 civils ont Ă©tĂ© tuĂ©s, a indiquĂ© l’OSDH, une ONG qui dispose d’un vaste rĂ©seau de correspondants dans le pays.

A Douma, la plus grande ville de la Ghouta, les hĂ´pitaux sont dĂ©bordĂ©s par l’afflux de blessĂ©s, a constatĂ© un correspondant de l’AFP.

« S’il vous plait, brisez tous les rassemblements et dĂ©gagez les rues », ont lancĂ© les hauts-parleurs des mosquĂ©es de la citĂ©.

– ‘Ligne rouge’ ? –

Avec près de 400.000 habitants assiĂ©gĂ©s par les forces du rĂ©gime depuis 2013, la Ghouta orientale est l’une des quatre zones de dĂ©sescalade mise en place l’an dernier en Syrie pour obtenir une trĂŞve dans les combats.

Mais le cessez-le-feu est restĂ© lettre morte. Lundi, les frappes aĂ©riennes et les tirs d’artillerie avaient dĂ©jĂ tuĂ© 31 civils.

La guerre qui ravage la Syrie depuis 2011 s’est progressivement complexifiĂ© sur un territoire de plus en plus morcelĂ©, faisant plus de 340.000 morts.

Le spectre de l’utilisation d’armes chimiques a par ailleurs refait surface.

Mercredi, le ministre français des Affaires Ă©trangères, Jean-Yves Le Drian, a soulignĂ© que « plusieurs indications » confortaient l’hypothèse d’un recours Ă de telles armes.

« Tout indique que du chlore est utilisé par le régime », a-t-il affirmé sur la chaîne française BFM TV.

Il n’a fait aucune allusion Ă d’Ă©ventuelles reprĂ©sailles militaires de la France contre le rĂ©gime si ces attaques au chlore sont confirmĂ©es.

En mai 2017, le président français Emmanuel Macron avait tracé une « ligne rouge » sur cette question lors de son arrivée au pouvoir.

Deux attaques chimiques prĂ©sumĂ©es du rĂ©gime auraient eu lieu au cours des dernières semaines, l’une Ă Saraqeb, une localitĂ© de la province d’Idleb (nord-ouest), oĂą 11 cas de suffocation ont Ă©tĂ© rapportĂ©s, selon l’OSDH, mais aussi dans la Ghouta orientale.

Le 22 janvier, l’Observatoire y avait rapportĂ© 21 cas de suffocation, tandis que des habitants et des sources mĂ©dicales avaient Ă©voquĂ© une attaque au chlore.

Il y a des « preuves évidentes » pour confirmer le recours à du chlore, avait déclaré lundi Nikki Haley, ambassadrice américaine aux Nations unies.

De son cĂ´tĂ©, le dĂ©partement d’Etat amĂ©ricain a affirmĂ© avoir rĂ©pertoriĂ© six attaques suspectes en Syrie au cours des 30 derniers jours.

– ‘Campagne de propagande’ –

Moscou, alliĂ© indĂ©fectible du rĂ©gime de Bachar al-Assad, a dĂ©noncĂ© une « campagne de propagande » visant à « accuser le gouvernement syrien » d’attaques dont « les auteurs ne sont pas identifiĂ©s ».

Quant au pouvoir de Damas, il a catĂ©goriquement niĂ© l’usage d’armes chimiques.

Mercredi, l’armĂ©e syrienne a annoncĂ© avoir interceptĂ© et dĂ©truit des missiles israĂ©liens tirĂ©s sur une position militaire Ă Jamraya, près de Damas.

SituĂ©e Ă 10 km au nord-ouest de la capitale, Jamraya abrite plusieurs positions militaires et une branche d’un centre de recherches scientifiques du rĂ©gime (SSRC), soupçonnĂ© pour son rĂ´le dans la production d’armes chimiques.

Mardi, l’ONU avait indiquĂ© avoir ouvert une enquĂŞte au sujet de l’usage d’armes chimiques, et appelĂ© Ă un cessez-le-feu d’un mois sur l’ensemble du territoire syrien.

« Il y a une perception erronĂ©e que les zones de dĂ©sescalade ont abouti Ă la paix et Ă la stabilité », a clamĂ© le coordinateur rĂ©gional du bureau des affaires humanitaires de l’ONU pour la crise en Syrie, Panos Moumtzis.

« Entre la Ghouta orientale, Idleb, Afrine, c’est la première fois que nous avons plusieurs fronts avec des gens en situation d’extrĂŞme danger, sans une solution en vue », a-t-il dĂ©plorĂ©.

« Désormais, nous sentons que nous avons atteint un point de rupture », a-t-il conclu.