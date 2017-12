Syrie: 66 morts dans des combats Ã  la limite de la province d’Idleb

Des combats opposant forces du rĂ©gime syrien et combattants jihadistes et rebelles Ă la pĂ©riphĂ©rie de la province d’Idleb (nord-ouest) ont tuĂ© au moins 66 personnes en 24 heures, a rapportĂ© vendredi une ONG.

Parmi les morts figurent au moins 19 civils, dont sept enfants, tuĂ©s dans les bombardements des avions syriens et de l’alliĂ© russe du rĂ©gime de Bachar al-Assad, participant Ă cette bataille.

Depuis le dĂ©but de la semaine, des affrontements se dĂ©roulent Ă la pĂ©riphĂ©rie de cette province, la dernière Ă Ă©chapper entièrement au rĂ©gime de Bachar al-Assad et contrĂ´lĂ©e en majoritĂ© par Fateh al-Cham, l’ex-branche d’Al-QaĂŻda, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

L’armĂ©e a progressĂ© ces derniers jours dans cette zone, s’emparant de plusieurs localitĂ©s et villages Ă l’extrĂŞme sud-est de la province d’Idleb, ce qui pourrait ĂŞtre le signe d’une future offensive d’envergure.

« Au moins 27 soldats et combattants prorĂ©gime et 20 jihadistes et rebelles ont Ă©tĂ© tuĂ©s ces dernières 24 heures dans les combats », a indiquĂ© Ă l’AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l’OSDH.

Selon le correspondant de l’AFP près du front, d’intenses bombardements avaient lieu dans la zone. Des messages diffusĂ©s par haut-parleurs dans des villages rebelles appelaient les habitants Ă rester chez eux et les informaient que la prière musulmane du vendredi avait Ă©tĂ© annulĂ©e.

Des centaines de civils fuyant leurs villages Ă bord de voitures et pick-up transportant bagages et meubles, se dirigeaient vers la ville d’Idleb, chef-lieu de la province du mĂŞme nom.

L’armĂ©e a lancĂ© il y a quelques jours une offensive dans cette zone de combats, situĂ©e Ă cheval entre la province d’Idleb et celle voisine de Hama (centre).

La province d’Idleb Ă©chappe depuis 2015 au rĂ©gime, dont les troupes ont Ă©tĂ© chassĂ©es par une coalition de rebelles et de jihadistes.

Il y a plusieurs mois, le groupe Fateh al-Cham, connu par le passĂ© sous le nom de Front al-Nosra, a menĂ© un coup de force contre ses ex-alliĂ©s rebelles et contrĂ´le dĂ©sormais l’immense majoritĂ© de la province d’Idleb.

DĂ©clenchĂ© par la rĂ©pression de manifestations pacifiques, le conflit en Syrie s’est complexifiĂ© avec la prĂ©sence de multiples acteurs et a fait plus de 340.000 morts et des millions de dĂ©placĂ©s.