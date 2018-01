Syrie: Ankara envoie des soldats Ã  Afrine au 2Ã¨me jour de son offensive

La Turquie a envoyĂ© dimanche des soldats dans le nord de la Syrie, entamant une nouvelle phase dans son offensive contre une milice kurde, au risque d’aggraver le conflit qui ravage le pays.

CitĂ© par les mĂ©dias turcs, le Premier ministre Binali Yildirim a indiquĂ© que des militaires turcs Ă©taient entrĂ©s Ă 11h05 (08H05 GMT) dans la rĂ©gion d’Afrine, contrĂ´lĂ©e par les UnitĂ©s de protection du peuple (YPG), et pilonnĂ©e par l’aviation et l’artillerie d’Ankara.

L’offensive turque risque de tendre davantage les rapports entre Ankara et Washington, qui a appelĂ© dimanche la Turquie à « faire preuve de retenue ». Les Etats-Unis soutiennent en effet une coalition arabo-kurde, dont font partie les YPG, pour combattre le groupe Etat islamique (EI).

Le ministre amĂ©ricain de la DĂ©fense Jim Mattis, a affirmĂ© dimanche qu’Ankara avait prĂ©venu les Wasghington avant de lancer son offensive et estimĂ© que les prĂ©occupations sĂ©curitaires de la Turquie Ă©taient « lĂ©gitimes ».

Exhortant Ankara Ă mettre fin Ă son offensive, la France a demandĂ© et obtenu une rĂ©union d’urgence du Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU prĂ©vue lundi, Ă huis clos. La rĂ©union portera entre autres sur l’escalade militaire en Syrie marquĂ©e par l’offensive turque contre les YPG, mais aussi les bombardements du rĂ©gime syrien, notamment Ă Idleb (nord-ouest) et dans la Ghouta orientale près de Damas.

Au deuxième jour de cette offensive, baptisĂ©e « Rameau d’olivier », l’armĂ©e turque a affirmĂ© avoir dĂ©truit « 45 cibles », dont des abris et des caches d’armes.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), 18 personnes, pour la plupart des civils, ont Ă©tĂ© tuĂ©es dans les bombardements turcs depuis samedi. Ankara affirme n’avoir touchĂ© que des « terroristes » et accuse les YPG de « propagande ».

Dimanche, l’OSDH a fait Ă©tat de la mort d’au moins onze civils, dont cinq enfants dans des frappes de l’aviation turque.

De son cĂ´tĂ©, Ankara a accusĂ© les YPG d’ĂŞtre Ă l’origine de tirs de roquettes contre deux villes frontalières turques qui ont fait un mort et près de 40 blessĂ©s, un bilan invĂ©rifiable de façon indĂ©pendante dans l’immĂ©diat.

Dans une mise en garde inĂ©dite, le prĂ©sident Recep Tayyip Erdogan a affirmĂ© que quiconque manifesterait en Turquie contre l’offensive « paierait un prix très Ă©levé ».

Les forces de l’ordre turques ont d’ailleurs empĂŞchĂ© la tenue de deux rassemblements qui devaient avoir lieu dimanche, Ă Diyarbakir (sud-est) et Ă Istanbul, selon des correspondants de l’AFP.

– Chars Ă la frontière –

Un correspondant de l’AFP se trouvant du cĂ´tĂ© turc de la frontière a vu dimanche quatre pièces d’artillerie turque faire feu en direction de villages de la rĂ©gion d’Afrine, et un convoi de chars et de militaires turcs attendant d’entrer en Syrie.

Le chef de la diplomatie turque MevlĂĽt Cavusoglu a affirmĂ© que les forces pro-Ankara avaient pris « des villages » contrĂ´lĂ©s par les YPG dans la rĂ©gion d’Afrine, sans plus de prĂ©cision.

Les combattants kurdes « vont prendre la fuite et nous les pourchasserons », a lancĂ© M. Erdogan lors d’un discours Ă Bursa (nord-ouest). « Si Dieu le veut, nous terminerons cette opĂ©ration en très peu de temps ».

RĂ©agissant aux informations faisant Ă©tat de l’entrĂ©e de soldats turcs en Syrie, les YPG ont affirmĂ© avoir repoussĂ© une incursion.

Ankara accuse les YPG d’ĂŞtre la branche syrienne du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui mène une rĂ©bellion dans le sud-est de la Turquie depuis plus de trente ans et est considĂ©rĂ© par Ankara et ses alliĂ©s occidentaux comme une organisation terroriste.

Il s’agit de la deuxième offensive turque dans le nord de la Syrie, après celle lancĂ©e en aoĂ»t 2016 pour repousser l’EI vers le sud, mais aussi enrayer l’expansion des combattants kurdes.

A la faveur du conflit syrien qui a fait plus de 320.000 morts depuis 2011, les Kurdes syriens, longtemps marginalisĂ©s, ont installĂ© en 2012 une administration autonome Ă Afrine, un territoire isolĂ© des autres zones contrĂ´lĂ©es par les YPG plus Ă l’est.

– ‘DĂ©gradation’ –

L’offensive turque survient dans la foulĂ©e de l’annonce, par la coalition internationale anti-jihadistes emmenĂ©e par Washington, de la crĂ©ation d’une « force frontalière » composĂ©e notamment de guerriers kurdes, un projet qui a suscitĂ© la colère d’Ankara.

Selon M. Yildirim, l’opĂ©ration turque a pour but de crĂ©er une « zone de sĂ©curité » d’une profondeur de 30 km Ă partir de la frontière.

Les menaces d’intervention turque avaient suscitĂ© l’inquiĂ©tude Ă Washington, pour qui une offensive n’irait pas « dans le sens de la stabilitĂ© rĂ©gionale ».

L’incursion turque « pourrait dĂ©tourner les forces combattantes kurdes, qui sont au cĂ´tĂ© et très engagĂ©es au sein de la coalition » combattant l’EI, a de son cĂ´tĂ© soulignĂ© dimanche la ministre française des ArmĂ©es Florence Parly.

Face Ă cette offensive turque, Moscou a appelĂ© Ă la « retenue », mais les analystes estiment qu’aucune offensive majeure ne peut ĂŞtre lancĂ©e en Syrie sans l’aval de la Russie, qui contrĂ´le l’espace aĂ©rien dans le nord de la Syrie.

Par ailleurs, le prĂ©sident syrien Bachar al-Assad a condamnĂ© dimanche l’opĂ©ration turque Ă Afrine, accusant Ankara de « soutenir le terrorisme ».

pho-gkg-burs/ezz/cn