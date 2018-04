Syrie: arrivÃ©e d’experts sur le lieu de l’attaque chimique prÃ©sumÃ©e

Une Ă©quipe de l’Organisation internationale pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) est arrivĂ©e mardi dans la ville syrienne de Douma pour enquĂŞter sur une attaque chimique prĂ©sumĂ©e, les Occidentaux Ă©mettant des doutes sur la possibilitĂ© de trouver encore des preuves sur place.

Dix jours après l’attaque chimique prĂ©sumĂ©e, l’agence de presse officielle syrienne Sana a annoncĂ© l’arrivĂ©e d' »experts de la commission des armes chimiques » Ă Douma, oĂą plus de 40 personnes auraient pĂ©ri sous l’effet des gaz toxiques le 7 avril au moment oĂą la ville Ă©tait encore aux mains des rebelles.

Le 14 avril, les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni, qui ont accusĂ© le rĂ©gime syrien d’ĂŞtre derrière cette attaque chimique prĂ©sumĂ©e aux portes de Damas, ont menĂ© des frappes en Syrie en reprĂ©sailles.

Le pouvoir de Bachar al-Assad et la Russie ont dĂ©menti toute implication, accusant les rebelles de « mise en scène » et rĂ©clamant une mission de l’OIAC pour enquĂŞter sur des « allĂ©gations ».

Les experts de l’OIAC ont dĂ©butĂ© leur mission dimanche, soit 10 jours après les faits, en s’entretenant avec des officiels dans la capitale syrienne, mais n’avaient pas encore pu jusqu’alors entrer Ă Douma.

– « Problèmes de sĂ©curitĂ© » –

La Russie et la Syrie avaient invoquĂ© des « problèmes de sĂ©curitĂ© », des routes devant notamment ĂŞtre dĂ©minĂ©es.

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a niĂ© toute mauvaise volontĂ©, qualifiant les informations faisant Ă©tat d’une « entrave » aux inspecteurs de l’OIAC de « sans fondement » et se disant « pour une enquĂŞte impartiale ».

Dans un contexte diplomatique dĂ©jĂ crispĂ© par les frappes de samedi, les Occidentaux ne cessent d’afficher leurs doutes.

« Les Russes pourraient avoir visitĂ© le site de l’attaque. Nous craignons qu’ils ne l’aient altĂ©rĂ© dans l’intention de contrecarrer les efforts de la mission de l’OIAC pour mener une enquĂŞte efficace », a dĂ©clarĂ© lundi l’ambassadeur amĂ©ricain auprès de l’OIAC, Ken Ward.

« Cela soulève de sĂ©rieuses questions sur la capacitĂ© de la mission d’enquĂŞte de faire son travail », a-t-il estimĂ©.

La France a aussi jugĂ© mardi « très probable que des preuves et des Ă©lĂ©ments essentiels disparaissent », dans un communiquĂ© du ministère des Affaires Ă©trangères.

Le Royaume-Uni a quant Ă lui exhortĂ© l’OIAC Ă « demander des comptes aux auteurs de l’attaque », alors que les inspecteurs de cette instance ont pour mandat d’enquĂŞter sur l’Ă©ventuelle utilisation d’armes chimiques mais pas d’en identifier les auteurs.

Pour les Français, la prioritĂ© est le dĂ©mantèlement total du programme chimique syrien. « La Syrie a conservĂ© un programme chimique clandestin depuis 2013 », a assurĂ© lundi l’ambassadeur français Ă La Haye, Philippe Lalliot.

En 2013, après une attaque au gaz sarin dans la Ghouta orientale, oĂą est situĂ©e Douma, qui dĂ©jĂ avait fait plusieurs centaines de morts selon les Occidentaux, le rĂ©gime de Bachar al-Assad avait fini par rejoindre l’OIAC sous la pression internationale, et pris l’engagement formel de dĂ©clarer tous ses stocks et de ne plus jamais utiliser d’armes chimiques.

– « Fausse alerte » –

En 2014, l’OIAC avait affirmĂ© que la Syrie s’Ă©tait dĂ©barrassĂ©e de ses armes chimiques. Mais en 2017 une mission conjointe avec l’ONU avait finalement conclu que Damas avait utilisĂ© du gaz sarin contre le village de Khan Cheikhoun (nord-ouest) oĂą 80 personnes avaient pĂ©ri.

C’est dans ce contexte tendu que les mĂ©dias syriens ont annoncĂ© dans la nuit de lundi Ă mardi une « agression », affirmant avoir abattu des missiles, avant de se rĂ©tracter mardi matin.

« Une fausse alerte concernant une violation de l’espace aĂ©rien durant la nuit a entraĂ®nĂ© le dĂ©clenchement des sirènes de la dĂ©fense aĂ©rienne », a reconnu l’agence officielle Sana, citant une source militaire.

Cette annonce intervient trois jours après les frappes occidentales sur la Syrie qui « ne règlent rien », a affirmĂ© mardi le prĂ©sident français Emmanuel Macron.

Les trois puissances occidentales sont intervenues avant tout pour « l’honneur de la communautĂ© internationale », a-t-il dit devant le Parlement europĂ©en Ă Strasbourg.

Il a plaidĂ© en outre Ă « travailler Ă une solution politique inclusive pour la Syrie en parlant Ă tous les parties (…) pour construire la Syrie de demain et rĂ©parer ce pays » par la voie diplomatique.

Mais « pour qu’une initiative diplomatique marche, l’Ă©quilibre sur le terrain doit changer, sinon le rĂ©gime, soutenu par la Russie et l’Iran, aura toujours l’ascendant », estime l’ancien diplomate amĂ©ricain Nabil Khoury, aujourd’hui expert de l’Atlantic Council.

Pour lui, « en l’Ă©tat, mĂŞme avec les dernières frappes, l’Occident n’a pas sa place autour de la table ».

Plus de 350.000 personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es depuis 2011 dans le conflit en Syrie qui s’est complexifiĂ© au fil des ans avec l’implication de pays Ă©trangers et de groupes jihadistes, sur un territoire de plus en plus morcelĂ©.