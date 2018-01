Syrie: combats dans la Ghouta pour briser le siège d’une base du régime (OSDH)

Le rĂ©gime syrien menait jeudi des combats dans la Ghouta orientale pour briser le siège d’une de ses bases militaires, encerclĂ©e par des groupes rebelles et jihadistes, a annoncĂ© l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

« Des unitĂ©s de l’armĂ©e ont lancĂ© un assaut pour briser le siège de la Direction des blindĂ©s », a rapportĂ© de son cĂ´tĂ© la tĂ©lĂ©vision Ă©tatique syrienne, faisant rĂ©fĂ©rence Ă la base militaire, oĂą seraient pris au piège plus de 250 militaires.

Dernier fief de la rébellion près de Damas, la Ghouta orientale est elle-même assiégée par les troupes du régime depuis 2013.

« De violents combats se dĂ©roulent près de la Direction des BlindĂ©s, la seule base militaire du rĂ©gime dans la Ghouta orientale », au sud de la ville de Harasta, a indiquĂ© Ă l’AFP le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane.

La base, situĂ©e Ă la pĂ©riphĂ©rie de la Ghouta orientale, avait Ă©tĂ© encerclĂ©e en dĂ©but de semaine après une offensive menĂ©e notamment par Tahrir al-Cham, coalition jihadiste dominĂ©e par l’ex-branche d’al-QaĂŻda en Syrie, selon l’OSDH.

-Frappes aériennes russes-

Touchés au quotidien par de graves pénuries alimentaires et médicales, les quelque 400.000 habitants de la Ghouta orientale ont aussi appris à vivre sous les bombardements.

Mercredi encore, 29 civils ont Ă©tĂ© tuĂ©s dans des bombardements sur la Ghouta, 20 d’entre eux dans la ville de Misraba visĂ©e par des frappes aĂ©riennes menĂ©e par la Russie, qui soutient le rĂ©gime de Bachar al-Assad, selon un nouveau bilan fourni par l’OSDH.

Sept enfants, onze femmes et un secouriste figurent parmi les victimes, selon l’Observatoire qui rapporte Ă©galement des dizaines de blessĂ©s.

Dans un hĂ´pital de Douma, grande ville de la Ghouta orientale, un correspondant de l’AFP a vu des secouristes acheminer des blessĂ©s de Misraba, pour la plupart des femmes et des enfants.

L’hĂ´pital a dĂ» rappeler des mĂ©decins qui Ă©taient en congĂ© « en raison du grand nombre de victimes », selon une source mĂ©dicale.

Le soutien russe à Damas a permis au régime de multiplier les victoires militaires face aux rebelles et aux jihadistes.

Selon M. Abdel Rahmane, les « frappes aĂ©riennes russes ont visĂ© des immeubles d’habitation Ă Misraba », une ville contrĂ´lĂ©e par le puissant groupe rebelle Jaich al-Islam.

– ‘Il faut faire plus’ –

« Depuis plus d’un mois, le rĂ©gime concentre ses troupes, en particulier sur nos fronts, pour attaquer la Ghouta », a assurĂ© Ă l’AFP Mohamed Allouche, haut responsable de Jaich al-Islam.

La semaine dernière, 29 civils gravement malades ont été évacués de la Ghouta orientale en échange de la libération par les rebelles de 29 détenus, conformément à un accord conclu entre régime et insurgés.

Ce chiffre reste encore très Ă©loignĂ© des 500 personnes que l’ONU appelle Ă Ă©vacuer.

« Il faut faire plus: les besoins des civils doivent ĂŞtre prioritaires et l’accès Ă l’aide doit ĂŞtre autorisĂ© plus rĂ©gulièrement et sans conditions », avait plaidĂ© la reprĂ©sentante du ComitĂ© international de la Croix-Rouge (CICR) en Syrie, Marianne Gasser.

DĂ©clenchĂ© en 2011 par la rĂ©pression gouvernementale de manifestations pacifiques, le conflit en Syrie s’est complexifiĂ© au fil des ans avec l’implication de pays Ă©trangers et de groupes jihadistes, sur un territoire de plus en plus morcelĂ©.

Il a fait plus de 340.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.