Syrie: dÃ©but d’Ã©vacuation mÃ©dicale dans la Ghouta Orientale

Des travailleurs humanitaires ont dĂ©butĂ© l’Ă©vacuation mĂ©dicale en urgence de la Ghouta Orientale, zone rebelle assiĂ©gĂ©e près de Damas, a annoncĂ© le ComitĂ© international de la Croix-Rouge mercredi, après des mois d’attente pendant lesquels au moins 16 personnes sont mortes, selon l’ONU.

« Ce soir, le @SYRedCrescent (Croissant Rouge Syrien NLDR) et l’Ă©quipe d’@ICRC (ComitĂ© international de la Croix Rouge) ont commencĂ© l’Ă©vacuation de cas mĂ©dicaux critiques de la Ghouta Orientale vers Damas », a dĂ©clarĂ© le CICR sur son compte Twitter officiel.

Des photos accompagnants les tweets montrent un convoi d’ambulances prĂŞt Ă Ă©vacuer les patients dans un Ă©tat critique.

Une autre organisation caritative, la Syrian American Medical Society, a affirmĂ© que les Ă©vacuations concernaient « 29 cas critiques, dont l’Ă©vacuation mĂ©dicale vers Damas a Ă©tĂ© approuvĂ©e. Quatre patients ont Ă©tĂ© Ă©vacuĂ©s aujourd’hui ». Le reste des patients devraient ĂŞtre transportĂ©s dans les prochains jours d’après l’organisation.

Près de 400.000 personnes sont prises au piège dans la Ghouta, assiégée par le régime depuis la mi-2013 et où des cas de malnutrition ont été rapportés parmi les habitants, dont la moitié sont des enfants. Cette zone

L’ONU demandait depuis des semaines de pouvoir Ă©vacuer de la Ghouta près de 500 malades. Au moins seize de ces malades sont dĂ©cĂ©dĂ©s, a dĂ©clarĂ© jeudi aux mĂ©dias Ă Genève le chef du groupe de travail humanitaire de l’ONU pour la Syrie, Jan Egeland, dĂ©taillant notamment le dĂ©cès par malnutrition d’un bĂ©bĂ© de neuf mois.

Dernier fief de la rĂ©bellion, la Ghouta fait partie des quatre « zones de dĂ©sescalade » dĂ©finies en mai par la Russie et l’Iran, alliĂ©s du rĂ©gime, et la Turquie, soutien des rebelles. Le but Ă©tait de tenter de parvenir Ă une trĂŞve durable en Syrie, ravagĂ©e par une guerre destructrice depuis 2011, qui a fait plus de 340.000 morts.

