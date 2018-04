Syrie: des experts finalement sur le site d’une attaque chimique prÃ©sumÃ©e

Des enquĂŞteurs internationaux ont finalement pu se rendre samedi dans la ville syrienne de Douma et y prĂ©lever des Ă©chantillons, deux semaines après une attaque chimique prĂ©sumĂ©e Ă l’origine de frappes militaires occidentales contre le rĂ©gime syrien.

L’attaque prĂ©sumĂ©e aux gaz toxiques, qui a fait au moins 40 morts Ă Douma le 7 avril selon des secouristes, est au coeur d’affrontements diplomatiques tendus entre grandes puissances, Washington et Moscou en tĂŞte.

Le rĂ©gime syrien, qui a menĂ© une campagne militaire meurtrière pour reprendre cette ville aux rebelles mais nie avoir eu recours Ă des armes chimiques, avait rĂ©clamĂ© une enquĂŞte de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC).

Mais depuis leur arrivĂ©e il y a une semaine Ă Damas, les experts de cette organisation basĂ©e Ă La Haye n’avaient pas pu se rendre Ă Douma, ex-fief rebelle aux portes de la capitale.

Moscou, allié indéfectible du président syrien Bachar al-Assad, avait évoqué des questions de sécurité, même si à deux reprises des journalistes ont été escortés par le régime à Douma sans rencontrer de problème.

Les Occidentaux, Washington en tĂŞte, ont accusĂ© la Russie et Bachar al-Assad d’entraver les investigations pour faire disparaĂ®tre les preuves.

L’OIAC a finalement annoncĂ© samedi que ses enquĂŞteurs ont pu « prĂ©lever des Ă©chantillons » Ă Douma. L’organisation « va Ă©tudier les prochaines Ă©tapes, y compris une autre possible visite Ă Douma ».

L’OIAC a pour mandat de dĂ©terminer un Ă©ventuel recours Ă des armes chimiques, mais non d’en identifier les auteurs.

Moscou avait dĂ©voilĂ© un peu plus tĂ´t cette visite de terrain, disant attendre « l’enquĂŞte la plus impartiale possible », selon le ministère des Affaires Ă©trangères.

– « Échantillons » –

Une semaine jour pour jour après le drame de Douma, les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni avaient bombardĂ© des installations militaires du rĂ©gime syrien servant, selon eux, Ă la production et au stockage d’armes chimiques.

Ces frappes contre le rĂ©gime Ă©taient d’une ampleur sans prĂ©cĂ©dent depuis le dĂ©but de la guerre en Syrie, en 2011.

Alors que les enquĂŞteurs de l’OIAC Ă©taient bloquĂ©s Ă Damas, les Etats-Unis ont estimĂ© que les Russes pourraient avoir « altĂ©rĂ© » le lieu de l’attaque prĂ©sumĂ©e, tandis que la France a jugĂ© « très probable » la disparition de « preuves » et autres « Ă©lĂ©ments essentiels ».

Une Ă©quipe de sĂ©curitĂ© de l’ONU menant une mission de reconnaissance Ă Douma, aujourd’hui sous contrĂ´le du rĂ©gime, avait essuyĂ© des tirs mardi.

Deux semaines après la date de l’attaque prĂ©sumĂ©e, la tâche qui attend les enquĂŞteurs est ardue.

Ils tenteront de recueillir des « Ă©chantillons chimiques, environnementaux et biomĂ©dicaux », d’interroger des victimes, des tĂ©moins, des personnels mĂ©dicaux et peuvent mĂŞme participer Ă des autopsies, explique l’OIAC. Ils chercheront aussi des preuves montrant si le site a Ă©tĂ© altĂ©rĂ©, selon des experts.

« Des Ă©chantillons d’autopsie, s’ils sont disponibles, peuvent fournir des preuves inestimables: des agents neurotoxiques peuvent ĂŞtre trouvĂ©s sur de nombreux organes », assure Ă l’AFP Alastair Hay, professeur de toxicologie environnementale Ă l’universitĂ© de Leeds.

Les premières accusations faisaient Ă©tat d’une utilisation de gaz de chlore, voire du sarin, un agent neurotoxique plus puissant.

Deux semaines après les faits, les experts chercheront notamment des « formes dĂ©gradĂ©es » de ces gaz. Si le chlore est difficile Ă dĂ©tecter après un certain dĂ©lai, les traces de sarin peuvent ĂŞtre retrouvĂ©es durant des semaines.

Les échantillons seront analysés dans des laboratoires spécialisés et les résultats pourraient tomber dans deux semaines, selon des experts.

– RĂ©duit jihadiste –

Au lendemain de l’attaque chimique prĂ©sumĂ©e de Douma, alors tenue par le groupe rebelle Jaich al-Islam, les insurgĂ©s avaient finalement acceptĂ© un accord d’Ă©vacuation.

Après les dĂ©parts de milliers de combattants et de civils, transfĂ©rĂ©s vers le nord syrien, le rĂ©gime avait annoncĂ© le 14 avril la reconquĂŞte totale de la Ghouta orientale, au terme d’une offensive qui a causĂ© la mort de 1.700 civils.

Une nouvelle victoire fracassante pour le pouvoir de Bachar al-Assad, qui contrĂ´le dĂ©sormais plus de la moitiĂ© de la Syrie, sept ans après le dĂ©but d’un conflit ayant fait plus de 350.000 morts.

La guerre qui a Ă©clatĂ© après la rĂ©pression dans le sang par le pouvoir de manifestations pacifiques en faveur de rĂ©formes dĂ©mocratiques s’est complexifiĂ©e au fils des ans impliquant des puissances Ă©trangères mais aussi des groupes jihadistes.

Pour consolider son emprise sur Damas, centre nĂ©vralgique de son pouvoir, le rĂ©gime s’attaque aujourd’hui aux dernières poches jihadistes dans la pĂ©riphĂ©rie sud de la capitale, oĂą le groupe Etat islamique (EI) maintient une prĂ©sence.

Samedi, le rĂ©gime pilonnait les bastions de l’EI du quartier de Hajar al-Aswad et du camp palestinien de Yarmouk, selon les mĂ©dias Ă©tatiques.

La reconquĂŞte de ces zones permettraient Ă Bachar al-Assad de contrĂ´ler l’ensemble de la capitale et de ses environs pour la première fois depuis 2012.

