Syrie: explosion dans un QG de jihadistes asiatiques, 23 morts, selon l’OSDH

Une explosion d’origine indĂ©terminĂ©e dans le quartier gĂ©nĂ©ral de combattants jihadistes asiatiques Ă Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, a tuĂ© dimanche 23 personnes, dont sept civils, a rapportĂ© l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

Des combattants venant de pays asiatiques, en particulier d’Asie centrale, ainsi que des OuĂŻghours originaires de la province chinoise du Xinjiang, font partie de factions islamistes et jihadistes en Syrie.

« Une violente explosion s’est produite dans le quartier gĂ©nĂ©ral des Soldats du Caucase dans la ville d’Idleb, tuant 23 personnes, dont sept civils », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane, sans prĂ©ciser le nombre de victimes civiles.

Des dizaines de personnes ont Ă©galement Ă©tĂ© blessĂ©es dans l’explosion, en majoritĂ© des combattants, a indiquĂ© M. Abdel Rahmane, ajoutant que le quartier gĂ©nĂ©ral des « Soldats du Caucase » avait Ă©tĂ© totalement dĂ©truit, et les bâtiments environnants sĂ©vèrement endommagĂ©s.

L’Observatoire, qui s’appuie sur un vaste rĂ©seau de sources dans le pays en guerre, n’Ă©tait pas en mesure de dĂ©terminer si l’explosion avait Ă©tĂ© provoquĂ©e par une voiture piĂ©gĂ©e ou par un drone de la coalition internationale antijihadistes ou de la Russie, alliĂ©e du rĂ©gime de Damas.

Mais sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont évoqué une voiture piégée.

La faction des « Soldats du Caucase » est composĂ©e de centaines de combattants d’Asie centrale alliĂ©s Ă Tahrir al-Cham, une coalition jihadiste dominĂ©e par l’ex-branche syrienne d’Al-QaĂŻda. Elle est engagĂ©e dans les combats contre l’armĂ©e syrienne dans la province d’Idleb.

Depuis fin dĂ©cembre, le sud-est de cette province –contrĂ´lĂ©e en majoritĂ© par Tahrir al-Cham– est le théâtre de violents combats entre le rĂ©gime syrien et son alliĂ© russe d’un cĂ´tĂ©, et des groupes rebelles et jihadistes de l’autre.

En prenant le sud-est d’Idleb, l’objectif pour le rĂ©gime est de « sĂ©curiser » une route qui relie Alep, deuxième ville du pays, Ă la capitale Damas, selon l’OSDH.

DĂ©clenchĂ© en 2011, le conflit en Syrie s’est complexifiĂ© avec l’implication de pays Ă©trangers et de groupes jihadistes, sur un territoire de plus en plus morcelĂ©. Il a fait plus de 340.000 morts et des millions de dĂ©placĂ©s et rĂ©fugiĂ©s.