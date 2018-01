Syrie: forte résistance des jihadistes au régime à Idleb

Les jihadistes opposaient une forte rĂ©sistance jeudi aux forces du rĂ©gime syrien qui tentent de reprendre une base militaire stratĂ©gique dans la province d’Idleb, dans le nord-ouest du pays en guerre.

Des dizaines de milliers de personnes ont fui depuis dĂ©but dĂ©cembre les combats aux limites d’Idleb puis dans le sud-est de la province oĂą le rĂ©gime a progressĂ© Ă la faveur d’une offensive lancĂ©e le 25 dĂ©cembre.

C’est dans le sud-est que se trouve l’aĂ©roport militaire d’Abou Douhour oĂą les troupes du prĂ©sident Bachar al-Assad ont rĂ©ussi mercredi soir Ă entrer, avec l’appui crucial de l’aviation syrienne et de celle de l’alliĂ© russe.

L’aĂ©roport est tenu par Hayat Tahrir al-Cham, groupe jihadiste dominĂ© par l’ex-branche d’Al-QaĂŻda qui contrĂ´le la province d’Idleb. Sa reprise permettrait au rĂ©gime de disposer d’une base militaire dans cette province, la seule Ă lui Ă©chapper entièrement.

Mais les jihadistes aidĂ©s de groupes rebelles opposent une « rĂ©sistance fĂ©roce » Ă l’aĂ©roport, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

Hayat Tahrir al-Cham et ses alliĂ©s ont en outre lancĂ© une contre-offensive visant les bases arrière des prorĂ©gime, Ă des dizaines de km au sud de l’aĂ©roport, selon l’ONG.

– DĂ©placĂ©s ‘sans abri’ –

Les combats, dans le sud-est d’Idleb et le nord-est de la province voisine de Hama, ont permis aux jihadistes de reprendre plusieurs villages reconquis par le rĂ©gime au dĂ©but de son offensive.

Pour les jihadistes, « l’objectif est de soulager la pression sur le front de l’aĂ©roport », a prĂ©cisĂ© l’OSDH. Jeudi, les affrontements dans la base ont fait 19 morts parmi les jihadistes et 12 dans le camp adverse.

Quelque 96 civils, dont 27 enfants, sont morts depuis le 25 dĂ©cembre dans les frappes syriennes ou russes Ă Idleb, selon l’ONG.

En reprenant le sud-est de la province d’Idleb, le pouvoir cherche à « sĂ©curiser » une route qui relie Alep, deuxième ville du pays, Ă la capitale Damas, deux fiefs du rĂ©gime.

Ce dernier a perdu le contrĂ´le de l’aĂ©roport d’Abou Douhour fin 2015 au profit des jihadistes. Depuis, sa prĂ©sence dans la province se limitait aux villages de Foua et Kafraya.

Quelques groupes rebelles maintiennent une présence à Idleb, et malgré leurs divergences avec les jihadistes, les deux protagonistes se sont alliés pour lutter contre le régime.

Depuis le dĂ©but des combats en dĂ©cembre, près de 100.000 personnes ont Ă©tĂ© dĂ©placĂ©es, selon le bureau des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha). « Beaucoup se retrouvent sans abris, ce qui pourrait les exposer Ă des risques nombreux », surtout pendant l’hiver.

– Colère d’Ankara –

Ces dĂ©placĂ©s sont souvent installĂ©s dans « des tentes de fortune » ou encore « dans des maisons abandonnĂ©es ou Ă moitiĂ© construite », selon l’ONG International Rescue Committee.

Une mère de jumeaux ayant fui les combats avait initialement oubliĂ© un de ses enfants. « On ne pouvait pas rĂ©flĂ©chir correctement, la peur affectait notre cerveau », souligne-t-elle, citĂ©e par l’ONG.

La guerre en Syrie a coûté la vie depuis mars 2011 à plus de 340.000 personnes et déclenché une grave crise humanitaire avec des millions de déplacés et de réfugiés.

Frontalière de la Turquie, Idleb est l’une des quatre « zones de dĂ©sescalade » dĂ©cidĂ©es par les parrains internationaux des belligĂ©rants pour obtenir des cessez-le-feu dans le pays.

L’offensive du rĂ©gime a provoquĂ© la colère de la Turquie, parrain des rebelles, qui a demandĂ© Ă la Russie et Ă l’Iran, un autre alliĂ© de M. Assad, d' »assumer leurs responsabilitĂ©s » et de stopper l’assaut.

« Le rĂ©gime est en train d’avancer dans Idleb », a protestĂ© le chef de la diplomatie turque MevlĂĽt Cavusoglu.

Les tensions jettent un voile d’incertitude sur la rĂ©union que le prĂ©sident russe Vladimir Poutine espère tenir les 29 et 30 janvier Ă Sotchi pour trouver une issue au conflit syrien.

DĂ©clenchĂ© par la rĂ©pression de manifestations pacifiques prodĂ©mocratie dans le sillage du Printemps arabe, la guerre en Syrie a Ă©tĂ© rendue complexe par l’intervention de multiples acteurs rĂ©gionaux et internationaux et la montĂ©e en puissance des jihadistes.

Depuis l’intervention militaire russe en septembre 2015, le rĂ©gime syrien alors en difficultĂ© a complètement renversĂ© la donne, remportant une sĂ©rie de victoires face aux rebelles et jihadistes et reprenant plus de la moitiĂ© du territoire.