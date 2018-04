Syrie: la confrontation Washington-Moscou se durcit avant de probables frappes occidentales

La confrontation entre les Etats-Unis et la Russie sur le dossier syrien s’est durcie mardi avant des frappes occidentales qui semblaient de plus en plus probables en riposte Ă une attaque chimique prĂ©sumĂ©e imputĂ©e au rĂ©gime de Bachar al-Assad.

Moscou, soutien indĂ©fectible de Damas, a opposĂ© son veto au Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU Ă un projet de rĂ©solution amĂ©ricain visant Ă crĂ©er un mĂ©canisme d’enquĂŞte indĂ©pendant sur le recours aux armes chimiques en Syrie. Deux projets concurrents prĂ©sentĂ©s par les Russes n’ont eux pas rĂ©uni suffisamment de voix pour ĂŞtre adoptĂ©s.

L’ambassadeur de Russie aux Nations unies, Vassily Nebenzia, a justifiĂ© le 12e veto russe en sept annĂ©es d’un conflit qui a fait plus de 350.000 morts, par la volontĂ© de « ne pas entrainer le Conseil de sĂ©curitĂ© dans des aventures ».

Mais en face, les Occidentaux, Etats-Unis et France en tête, ont redoublé de détermination après avoir déjà fait clairement planer la menace de représailles militaires.

« La France mettra tout en oeuvre contre l’impunitĂ© chimique », a assurĂ© l’ambassadeur français François Delattre. Elle annoncera « dans les prochains jours » la « dĂ©cision » sur sa riposte, en coordination avec les alliĂ©s amĂ©ricain et britannique, a prĂ©cisĂ© Ă Paris le prĂ©sident Emmanuel Macron.

S’inscrivant dans cette frĂ©nĂ©sie diplomatique, Donald Trump et la Première ministre britannique Theresa May sont aussi « tombĂ©s d’accord », lors d’une conversation tĂ©lĂ©phonique, « pour ne pas laisser l’usage d’armes chimiques se poursuivre », a rapportĂ© la Maison Blanche.

Le prĂ©sident amĂ©ricain, qui avait lui promis lundi une dĂ©cision « très bientĂ´t », a annulĂ© un dĂ©placement prĂ©vu en fin de semaine au PĂ©rou afin de continuer Ă gĂ©rer le dossier syrien, renforçant le sentiment d’une action imminente.

– « Etat d’alerte » –

L’Organisation internationale sur les armes chimiques (OIAC), un organisme dont le mandat est d’enquĂŞter sur une attaque prĂ©sumĂ©e mais qui n’a pas la responsabilitĂ© d’en identifier les responsables, a annoncĂ© mardi l’envoi « sous peu » d’une Ă©quipe en Syrie pour faire la lumière sur ce qui s’est passĂ© Ă Douma. Selon les Casques Blancs, les secouristes en zones rebelles, et l’ONG mĂ©dicale Syrian American Medical Society, plus de 40 personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es samedi dans ce dernier bastion rebelle dans la Ghouta orientale aux portes de Damas, tandis que plus de 500 blessĂ©s ont Ă©tĂ© soignĂ©s, notamment pour des « difficultĂ©s respiratoires ».

L’OIAC a Ă©tĂ© invitĂ© par Damas, qui, comme Moscou, nie l’existence d’une telle attaque chimique. Selon des diplomates, cela pourrait permettre au pouvoir syrien de retarder d’Ă©ventuelles frappes occidentales.

Mais tout en saluant l’envoi d’experts, Washington a tenu Ă ne pas lier leur enquĂŞte Ă la riposte amĂ©ricaine.

« Les Etats-Unis ont leurs propres mĂ©canismes », « nous savons qu’un produit chimique a Ă©tĂ© utilisĂ© mĂŞme si nous ne savons pas avec certitude lequel », a dĂ©clarĂ© la porte-parole de la diplomatie amĂ©ricaine Heather Nauert.

Au-delĂ d’Ă©ventuelles frappes contre le rĂ©gime, les mises en garde de Donald Trump affirmant que Damas, mais aussi ses soutiens, la Russie et l’Iran, devraient « payer le prix fort » ont ravivĂ© le climat de Guerre froide qui s’installe de plus en plus. Moscou et TĂ©hĂ©ran accusent Washington de chercher un « prĂ©texte » pour frapper le pouvoir syrien.

Emmanuel Macron a d’ailleurs pris soin de prĂ©ciser que d’Ă©ventuelles frappes françaises viseraient « Ă s’attaquer aux capacitĂ©s chimiques dĂ©tenues par le rĂ©gime » et non pas aux « alliĂ©s » de ce dernier. « Nous ne souhaitons aucune escalade dans la rĂ©gion », a-t-il assurĂ©.

La Russie, dont les troupes sont sur le sol syrien, a toutefois prĂ©venu qu’une intervention militaire amĂ©ricaine serait « très, très dangereuse ».

En avril 2017, Donald Trump avait déjà fait bombarder une base militaire syrienne, en riposte à une attaque au gaz sarin imputée au régime, qui avait tué plus de 80 civils à Khan Cheikhoun (nord-ouest).

– « Personne n’a peur » –

Lundi, le destroyer lance-missile USS Donald Cook a quittĂ© le port chypriote de Larnaca, oĂą il faisait escale, et se trouve dans une zone d’oĂą il peut facilement frapper la Syrie.

Face au risque d’attaques, l’armĂ©e syrienne a placĂ© ses forces « en Ă©tat d’alerte » pour les trois jours Ă venir dans les aĂ©roports et les bases militaires du pays, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

Dans les rues de la capitale, des Syriens semblaient rester de marbre face aux menaces.

« Personne n’a peur d’une frappe », lance sur un ton de dĂ©fi Amal, ingĂ©nieure de 27 ans. « On sait que tout ce qu’ils font, c’est pour miner (…) l’engagement de l’armĂ©e qui libère les rĂ©gions » tenues par la rĂ©bellion.

A Douma, le dernier groupe insurgé Jaich al-Islam est en train de quitter la ville après plusieurs semaines de bombardements intensifs du régime, qui ont fait plus de 1.700 morts dans les secteurs rebelles de la Ghouta orientale.

Des dizaines de milliers de personnes, combattants de deux autres groupes insurgés et leurs familles, ont déjà été évacués.