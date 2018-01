Syrie: le régime poursuit ses offensives dans deux bastions rebelles

Le régime syrien a accentué lundi la pression sur deux importants bastions rebelles, avec des frappes aériennes meurtrières près de Damas et une offensive pour reprendre un aéroport militaire stratégique dans le nord-ouest du pays.

Au moins 20 civils ont Ă©tĂ© tuĂ©s dans des raids du rĂ©gime et de son alliĂ© russe et dans des tirs d’artillerie sur des localitĂ©s de la Ghouta orientale, enclave rebelle Ă l’est de Damas, a rapportĂ© l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

Assiégée depuis 2013 par les forces du régime, la Ghouta est quasi-quotidiennement visée par des bombardements meurtriers. Ses 400.000 habitants sont victimes de graves pénuries de médicaments et de nourritures.

A Douma, la grande ville de la rĂ©gion, 12 personnes ont trouvĂ© la mort, dont une femme et ses trois enfants, selon l’OSDH.

Dans une morgue de la ville, des secouristes enroulaient de linceuls blancs les corps de plusieurs victimes, dont ceux d’enfants dĂ©chiquetĂ©s par les frappes, a constatĂ© un correspondant de l’AFP.

Des parents qui venaient de perdre leur fils hurlaient son nom dans un hĂ´pital, alors que les secours continuaient d’apporter des blessĂ©s, dont certains meurent avant mĂŞme de pouvoir recevoir les premiers soins.

– MarchĂ© visĂ© –

« J’Ă©tais au marchĂ© avec mon père, on vendait de la menthe, du persil et des oignons. Soudain, j’ai vu que je saignais du pied, et mon père Ă©tait blessĂ© Ă la tĂŞte », raconte Ahmed Hatem, jeune adolescent de 11 ans, assis Ă mĂŞme le sol, le visage grimaçant de douleur.

Les raids interviennent alors que le régime a réussi dans la nuit à mettre fin au siège imposé par des jihadistes et des rebelles à sa seule base militaire de la région.

Située près de la ville de Harasta, la « Direction des blindés » accueille près de 250 militaires.

Elle Ă©tait encerclĂ©e depuis le 31 dĂ©cembre par des rebelles islamistes et le groupe jihadiste Hayat Tahrir al-Cham, dominĂ© par l’ex-branche locale d’Al-QaĂŻda.

« Les unitĂ©s ont immĂ©diatement commencĂ© une nouvelle opĂ©ration militaire dans l’objectif d’Ă©largir le pĂ©rimètre de sĂ©curitĂ© autour de la Direction », a prĂ©cisĂ© l’agence officielle Sana.

Grâce au soutien militaire de l’alliĂ© russe, le rĂ©gime de Bachar al-Assad a multipliĂ© les victoires sur le terrain, rĂ©ussissant Ă asseoir son pouvoir aujourd’hui sur plus de la moitiĂ© du pays.

– AĂ©roport stratĂ©gique –

Dimanche avait déjà été une journée meurtrière pour la population civile.

Au moins 21 personnes, dont huit enfants, avaient pĂ©ri dans des raids du rĂ©gime et de son alliĂ© russe contre plusieurs localitĂ©s de la province d’Idleb, dans le nord-ouest du pays, selon l’OSDH.

L’ONG, qui dispose d’un vaste rĂ©seau de sources en Syrie, dĂ©termine les auteurs des raids Ă partir du type d’avion utilisĂ©, du lieu de la frappe, des plans de vol et des munitions utilisĂ©es.

Le rĂ©gime mène depuis le 25 dĂ©cembre une offensive pour reconquĂ©rir le sud-est d’Idleb, seule province qui Ă©chappe entièrement Ă son contrĂ´le et est aujourd’hui dominĂ©e par Hayat Tahrir al-Cham.

En prenant le sud-est d’Idleb, l’objectif pour le rĂ©gime est de « sĂ©curiser » une route qui relie Alep, deuxième ville du pays, Ă la capitale Damas, selon l’OSDH.

Les troupes gouvernementales se trouvent Ă 11 km de l’aĂ©roport militaire d’Abou Douhour, leur prochaine cible, a indiquĂ© l’ONG.

S’il est reconquis, cet aĂ©roport deviendra la première base militaire aux mains du rĂ©gime dans la province.

Ailleurs dans cette rĂ©gion, les opĂ©rations de secours se poursuivaient dans la ville d’Idleb au lendemain d’une explosion d’origine indĂ©terminĂ©e ayant frappĂ© le quartier gĂ©nĂ©ral de combattants jihadistes asiatiques.

L’explosion a fait 43 morts, dont 28 civils, selon un nouveau bilan de l’OSDH.

Le quartier gĂ©nĂ©ral des « Soldats du Caucase » -faction composĂ©e de centaines de combattants d’Asie centrale- a Ă©tĂ© totalement dĂ©truit, et les bâtiments environnants sĂ©vèrement endommagĂ©s.

La présence de ces combattants étrangers en Syrie vient illustrer la complexité de la guerre qui ravage le pays depuis 2011.

Le conflit, qui implique aujourd’hui plusieurs puissances rĂ©gionales, a morcelĂ© le territoire syrien et fait plus de 340.000 morts.