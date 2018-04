Syrie: le risque d’un clash entre Russes et AmÃ©ricains fait frÃ©mir

Jusqu’ici impensable, le risque d’une confrontation militaire entre la Russie et les Etats-Unis n’a jamais semblĂ© aussi Ă©levĂ© depuis la Guerre froide, avec la menace de Donald Trump de bombarder le rĂ©gime de Damas, soutenu Ă bout de bras par l’armĂ©e russe.

« Je ne pense pas que nous soyons au niveau de la crise des missiles cubains mais on s’en rapproche sacrĂ©ment », souligne Boris Zilberman, expert de la Russie pour le groupe de pression conservateur Foundation for Defense of Democracies.

Si aucun observateur sĂ©rieux ne pense que Washington et Moscou cherchent sciemment l’affrontement direct après l’attaque chimique prĂ©sumĂ©e de Douma, près de Damas, imputĂ©e au rĂ©gime syrien par les Occidentaux, la toile complexe de la guerre civile en Syrie cristallise les intĂ©rĂŞts antagonistes de plusieurs puissances mondiales.

La prĂ©sence militaire des Etats-Unis et de la Russie sur le terrain s’inscrit en outre sur fond de vives tensions entre les deux anciens ennemis de la Guerre froide. Expulsions de dizaines de diplomates, lourdes sanctions: les relations ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© bien entamĂ©es, notamment par l’affaire de l’ex-espion SergueĂŻ Skripal empoisonnĂ© en Angleterre et les accusations d’une ingĂ©rence russe dans la campagne prĂ©sidentielle amĂ©ricaine de 2016.

Dans ce contexte explosif, la moindre erreur de calcul pourrait s’avĂ©rer fatidique.

« La prioritĂ© est d’Ă©viter le danger d’une guerre », a reconnu jeudi l’ambassadeur russe Ă l’ONU, Vassily Nebenzia. Une guerre entre les Etats-Unis et la Russie ? « Nous ne pouvons exclure aucune possibilitĂ© », s’est-il bornĂ© Ă rĂ©pondre.

Alors que Washington, Londres et Paris Ă©taient encore en discussion jeudi, des frappes occidentales semblaient inĂ©vitables faute d’avancĂ©e Ă l’ONU.

« Jamais dit quand une attaque contre la Syrie pourrait avoir lieu. Cela pourrait ĂŞtre très bientĂ´t ou pas si tĂ´t que cela », a Ă©crit le prĂ©sident amĂ©ricain dès l’aube sur Twitter.

– « Risque d’escalade » –

En avril 2017, visiblement Ă©mu par les images d’enfants asphyxiĂ©s, Donald Trump avait ordonnĂ© le bombardement d’une base militaire syrienne en riposte Ă une prĂ©cĂ©dente attaque chimique.

A l’Ă©poque, les forces russes avaient Ă©tĂ© prĂ©venues Ă temps pour se retirer de la base syrienne. Cette fois, les experts estiment que pour ĂŞtre efficace, une riposte amĂ©ricaine devrait ĂŞtre plus large qu’une seule frappe, visant une seule cible.

« La grosse inquiĂ©tude dans ce cas, ce sont toujours les erreurs, les consĂ©quences inattendues », analyse Boris Zilberman. « Surtout s’ils comptent cette fois frapper un plus large Ă©ventail de cibles. »

Pour Boris Toucas, chercheur invitĂ© au Center for Strategic and International Studies (CSIS), le « caractère impulsif » du prĂ©sident amĂ©ricain « empĂŞche l’envoi de messages et d’avertissements clairs, aux partenaires comme aux adversaires ». « La confusion qui en rĂ©sulte est un facteur d’incertitude problĂ©matique, alors que l’ordre international hĂ©ritĂ© post-Guerre froide s’Ă©rode rapidement. »

Pour l’instant, la ligne spĂ©ciale entre militaires russes et amĂ©ricains, Ă©tablie pour communiquer sur leurs opĂ©rations en Syrie afin d’Ă©viter les incidents, est encore « dans un Ă©tat actif et utilisĂ©e des deux cĂ´tĂ©s », selon Moscou.

Mais la diplomatie russe a averti que les missiles de Donald Trump devraient viser « les terroristes » et non le « gouvernement lĂ©gitime » de Damas, appelant Ă prĂ©senter les preuves dĂ©montrant qu’il y a eu attaque chimique perpĂ©trĂ©e par le rĂ©gime.

Et sa porte-parole, Maria Zakharova, d’appeler les Occidentaux Ă « rĂ©flĂ©chir sĂ©rieusement » aux consĂ©quences de leurs actes tout en assurant ne pas vouloir d' »escalade ».

Faisant nettement monter la tempĂ©rature, l’ambassadeur russe au Liban, Alexander Zasypkin, avait lui dĂ©clarĂ© mardi qu’en cas de frappe amĂ©ricaine, les missiles seraient « abattus de mĂŞme que les sources d’oĂą ils ont Ă©tĂ© tirĂ©s ».

– « Un intĂ©rĂŞt commun » –

Vladimir Poutine pourrait vouloir saisir cette occasion pour asseoir sa place au sommet de l’axe Russie-Syrie-Iran. Et dĂ©montrer Ă ses concitoyens qu’il ne plie pas face aux Occidentaux.

Mais malgrĂ© les mots durs de Moscou, peu s’attendent Ă ce que la Russie cherchent activement la confrontation, les analystes citant l’exemple de la frappe israĂ©lienne dimanche sur une base en Syrie: les Russes n’ont pas lancĂ© de reprĂ©sailles.

La « ligne rouge » pour Moscou pourrait toutefois rĂ©sider dans la sĂ©curitĂ© de ses troupes, dĂ©ployĂ©es aux cĂ´tĂ©s des forces syriennes et parfois iraniennes en Syrie.

Les troupes russes ont pu profiter des jours Ă©coulĂ©s depuis l’attaque de Douma pour s’Ă©loigner des cibles potentielles. Mais des informations font Ă©tat de militaires syriens se rĂ©fugiant dans des bases protĂ©gĂ©es par les Russes.

« En absence d’une communication claire et cohĂ©rente, le risque d’une escalade militaire pourrait grimper », souligne Melissa Dalton, experte du CSIS Ă Washington.

Mais, tempère-t-elle, si « la Syrie reprĂ©sente une arène de choix pour la compĂ©tition Etats-Unis/Russie », les deux pays « partagent Ă©galement un intĂ©rĂŞt commun dans la lutte contre le terrorisme et pour mettre un terme Ă la guerre civile » dans le pays.