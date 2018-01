Syrie: les combats dans le nord-ouest ont fait 200.000 déplacés (ONU)

Plus de 200.000 personnes ont fui depuis la mi-dĂ©cembre les combats dans le nord-ouest de la Syrie oĂą le rĂ©gime mène une offensive contre les jihadistes, a annoncĂ© mardi l’ONU, soulignant la difficultĂ© des centres de santĂ© Ă faire face Ă la situation.

AppuyĂ©es par l’aviation de leur alliĂ© russe, les forces prorĂ©gime ont lancĂ© fin dĂ©cembre une opĂ©ration pour reconquĂ©rir le sud-est d’Idleb, dernière province syrienne Ă Ă©chapper entièrement au pouvoir.

Cette province est contrĂ´lĂ©e par le groupe jihadiste Hayat Tahrir al-Cham, dominĂ© par l’ex-branche syrienne d’Al-QaĂŻda.

Dans son dernier rapport, le bureau des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha) a indiquĂ© que 212.140 civils avaient fui les combats entre le 15 dĂ©cembre et le 16 janvier.

Une grande partie des dĂ©placĂ©s –58.338 personnes– a trouvĂ© refuge Ă Dana, un village de la province d’Idleb, tandis que d’autres civils ont fui vers les provinces voisines d’Alep et de Hama.

Au total, la province d’Idleb et quelques zones des provinces voisines accueillent actuellement plus de 1,1 million de dĂ©placĂ©s, selon l’ONU.

L’Ocha a fait Ă©tat d’informations selon lesquelles plusieurs cliniques Ă©taient hors-service Ă cause des bombardements. Dans d’autres centres, dĂ©bordĂ©s par la vague de dĂ©placĂ©s, le matĂ©riel mĂ©dical s’Ă©puise, a mis en garde l’agence onusienne.

« Les tempĂ©ratures hivernales et le manque d’abris fragilisent la santé » des dĂ©placĂ©s, a soulignĂ© l’Ocha dans son rapport.

Déclenché en 2011 par la répression de manifestations pacifiques par le régime, le conflit syrien a fait plus de 340.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.