Syrie: l’ONU saisie d’un projet de rÃ©solution occidental incluant des enquÃªtes sur le chimique

Peu après des frappes aĂ©riennes, la France, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont remis samedi Ă leurs 12 partenaires du Conseil de sĂ©curitĂ© un projet de rĂ©solution sur la Syrie Ă plusieurs facettes – chimique, humanitaire et politique -, incluant la crĂ©ation d’un nouveau mĂ©canisme d’enquĂŞte sur l’emploi d’armes chimiques.

Les nĂ©gociations sur ce texte, rĂ©digĂ© par la France, doivent dĂ©buter lundi, selon des sources diplomatiques. Aucune date pour une mise au vote n’est encore avancĂ©e, Paris voulant se donner le temps d’une « vraie nĂ©gociation », selon l’une de ces sources.

C’est la première fois qu’un texte regroupant les aspects chimique, humanitaire et politique du conflit vieux de plus de sept ans est proposĂ© au Conseil de sĂ©curitĂ©. L’objectif n’est « pas de changer d’Ă©quation » ni de faire « une compilation » des textes dĂ©jĂ existant, mais de montrer que l’intervention militaire occidentale en Syrie « est au service d’une stratĂ©gie politique », souligne un diplomate sous couvert d’anonymat.

Le projet de texte est diffusĂ© aux 15 membres du Conseil de sĂ©curitĂ© moins de 24 heures après une sĂ©rie de frappes aĂ©riennes des Etats-Unis, de la France et du Royaume-Uni en Syrie, pour punir le rĂ©gime syrien d’avoir eu recours le 7 avril Ă des armes chimiques Ă Douma.

La Russie, comme Damas, nient que des armes chimiques aient été utilisées dans cette localité de la Ghouta orientale, près de la capitale syrienne.

Les Occidentaux estiment que leur action militaire samedi Ă l’aube en Syrie est restĂ©e « limitĂ©e ». La rĂ©action de la Russie, premier soutien de Damas, a Ă©tĂ© « minimaliste », juge un diplomate occidental, laissant espĂ©rer une coopĂ©ration de Moscou sur une nouvelle rĂ©solution.

Dans le domaine chimique, le texte de la rĂ©solution, obtenu par l’AFP, « condamne dans les termes les plus forts tout recours aux armes chimiques en Syrie, en particulier l’attaque du 7 avril Ă Douma ». Il prĂ©voit de crĂ©er « un mĂ©canisme indĂ©pendant » d’enquĂŞte et d’attribution des responsabilitĂ©s « basĂ© sur des principes d’impartialitĂ© et de professionnalisme ».

Il demande aussi Ă la Syrie de coopĂ©rer pleinement avec l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC).

– « Revitalisation » –

Dans le domaine de l’aide humanitaire, le texte commence par rĂ©clamer qu’un « cessez-le-feu durable » soit instaurĂ© et que tous les Etats membres usent de leur influence pour son application. Il « exige un accès humanitaire sans restriction » partout en Syrie et la possibilitĂ© « de procĂ©der Ă des Ă©vacuations mĂ©dicales en fonction des besoins et des urgences ».

En matière politique, enfin, le projet « exige des autoritĂ©s syriennes qu’elles s’engagent dans des nĂ©gociations inter-syriennes de bonne foi, de manière constructive et sans prĂ©conditions » en application des dernières discussions menĂ©es Ă Genève le 3 mars.

Ces négociations, au point mort, doivent porter sur la gouvernance, la question constitutionnelle, les élections, le contre-terrorisme et des mesures de confiance.

Le projet de texte rĂ©clame enfin au secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’ONU, Antonio Guterres, de rendre compte de son application dans les 15 jours suivant son adoption.

L’avenir du projet de texte rĂ©side notamment dans une « revitalisation » Ă l’ONU du groupe des cinq membres permanents du Conseil de sĂ©curitĂ© (Etats-Unis, Russie, Chine, France et Royaume-Uni), explique Ă l’AFP un diplomate occidental.

Depuis le dĂ©but du conflit en Syrie, ces cinq membres clĂ©s du Conseil de sĂ©curitĂ© ont plus souvent affichĂ© des divisions que de l’unitĂ© sur ce dossier, avec notamment pas moins de douze veto de la Russie sur des projets de texte.

Depuis le dĂ©but de l’annĂ©e, le Conseil de sĂ©curitĂ© ne s’est montrĂ© unanime qu’Ă une seule reprise concernant la Syrie, pour exiger un cessez-le-feu qui n’a jamais Ă©tĂ© appliquĂ©.

Il faut recrĂ©er « un concert des nations » pour avancer et essayer de mettre un terme au conflit syrien, rĂ©sume le mĂŞme diplomate.