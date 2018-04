Syrie: l’UE doit accroÃ®tre la pression sur la Russie (Berlin)

L’UE doit accroĂ®tre la pression sur la Russie pour l’amener Ă changer d’attitude dans les nombreuses crises dans lesquelles elle est impliquĂ©e, a plaidĂ© vendredi Ă Bruxelles le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas.

« Nous ne pouvons pas tolĂ©rer les Ă©checs au Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations unies Ă cause du veto de la Russie. On ne peut pas continuer ainsi. Nous devons accroĂ®tre la pression sur la Russie pour l’amener Ă changer d’attitude. C’est la condition sine qua non pour rĂ©gler la question du conflit syrien », a-t-il soutenu au cours d’une confĂ©rence de presse avec le prĂ©sident de la Commission europĂ©enne Jean-Claude Juncker.

La Russie a opposĂ© son veto mardi au Conseil de sĂ©curitĂ© Ă un projet de rĂ©solution amĂ©ricain prĂ©voyant de crĂ©er un mĂ©canisme d’enquĂŞte sur le recours aux armes chimiques en Syrie après les attaques de samedi Ă Douma.

Le chef de la diplomatie allemande a rĂ©itĂ©rĂ© son soutien Ă la proposition dĂ©fendue par la France de traduire les responsables d’attaques chimiques devant la justice pĂ©nale internationale.

« L’utilisation d’armes chimiques ne doit pas rester impunie, sans consĂ©quences. On ne peut pas faire comme si de rien n’Ă©tait », a estimĂ© M. Maas.

« Mais nous ne pouvons pas fermer le dialogue avec la Russie », a-t-il cependant averti. « L’Ukraine, l’empoisonnement Ă Salisbury, l’intervention en Syrie, les interventions dans les processus dĂ©mocratiques doivent ĂŞtre abordĂ©s et nous devons voir comment rĂ©agir », a affirmĂ© le ministre allemand.

M. Maas participera lundi Ă Luxembourg Ă une rĂ©union des ministres des Affaires Ă©trangères de l’UE au cours de laquelle doit ĂŞtre rĂ©affirmĂ©e l’unitĂ© des Etats membres face Ă Moscou et sur le conflit en Syrie.

Les 28 ont unanimement imputĂ© Ă la Russie l’utilisation d’un agent chimique pour tenter d’Ă©liminer un ancien agent double russe en Grande-Bretagne, mais ils se sont divisĂ©s sur les sanctions. La majoritĂ© des pays membres ont expulsĂ© des diplomates russes de leur territoire, mais plusieurs se sont contentĂ©s de rappeler leur ambassadeur Ă Moscou pour consultations.

Le chef de la diplomatie allemande s’est prononcĂ© pour un recours de plus en plus frĂ©quent au vote Ă la majoritĂ© qualifiĂ©e lors des rĂ©unions consacrĂ©es aux affaires Ă©trangères afin de pouvoir dĂ©gager des positions tranchĂ©es et ensuite agir.