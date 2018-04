Syrie: missiles abattus, selon Damas, l’OIAC attendue Ã  Douma mercredi

L’agence officielle syrienne a affirmĂ© que des missiles avaient Ă©tĂ© interceptĂ©s mardi par la dĂ©fense aĂ©rienne dans le pays, trois jours après des frappes occidentales menĂ©es en reprĂ©sailles Ă une attaque chimique prĂ©sumĂ©e qui fait l’objet d’une enquĂŞte de l’OIAC dont les enquĂŞteurs sont attendus mercredi Ă Douma.

La dĂ©fense aĂ©rienne syrienne « a abattu des missiles qui Ă©taient entrĂ©s dans l’espace aĂ©rien au-dessus de la province de Homs » qui couvre le centre de la Syrie, a affirmĂ© l’agence de presse officielle Sana.

La tĂ©lĂ©vision officielle syrienne n’a pas identifiĂ© l’origine des missiles mais a dĂ©noncĂ© une « agression ».

InterrogĂ© par l’AFP, un porte-parole de l’armĂ©e syrienne qui a dĂ©jĂ menĂ© dans le passĂ© des frappes en Syrie, a dĂ©clarĂ© ne pas ĂŞtre « au courant d’un tel incident ». Et le Pentagone a dĂ©menti toute implication des Etats-Unis et de leurs alliĂ©s.

Cette annonce intervient trois jours après les frappes des Etats-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne contre des sites militaires du pouvoir de Bachar al-Assad, Ă la suite de l’ prĂ©sumĂ©e du 7 avril dans la ville alors rebelle de Douma, dans la Ghouta orientale, aux portes de Damas.

C’est Ă cette ville que les experts de l’Organisation internationale pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), qui ont entamĂ© leur enquĂŞte dimanche, attendaient de pouvoir accĂ©der pour enquĂŞter sur cette attaque au gaz prĂ©sumĂ©e.

La Russie a affirmĂ© que leur entrĂ©e avait Ă©tĂ© retardĂ©e en raison de « problèmes de sĂ©curitĂ© », notamment en raison des routes devant ĂŞtre dĂ©minĂ©es. Elle a ensuite assurĂ© que leur arrivĂ©e Ă©tait prĂ©vue mercredi.

La mission de l’OIAC « n’a pas encore Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©e Ă Douma », a annoncĂ© lundi Ă La Haye le directeur de l’organisation, Ahmet Uzumcu, lors d’une rĂ©union d’urgence des Etats membres du conseil exĂ©cutif. La Syrie et la Russie ont invoquĂ© des « problèmes de sĂ©curitĂ© », a-t-il ajoutĂ©.

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a niĂ© toute mauvaise volontĂ©, qualifiant les informations faisant Ă©tat d’une « entrave » aux inspecteurs de l’OIAC de « sans fondement » et soulignant que la Russie Ă©tait dès le dĂ©but « pour une enquĂŞte impartiale ».

– Travail d’enquĂŞte compliquĂ© –

Les frappes occidentales sont intervenues malgrĂ© la prĂ©sence en Syrie des enquĂŞteurs de l’OIAC qui ont dĂ©butĂ© dimanche leur mission dans le plus grand secret. Ces experts ont pour mandat d’enquĂŞter sur l’utilisation Ă©ventuelle d’armes chimiques, mais pas d’en identifier les auteurs.

Leur travail s’annonce compliquĂ©, plus d’une semaine après les faits, dans une zone passĂ©e depuis sous le contrĂ´le du rĂ©gime syrien et de la police militaire russe. Les derniers combattants rebelles de Douma ont quittĂ© samedi la ville en ruines dans le cadre d’un accord de reddition signĂ© le 9 avril, deux jours après l’attaque prĂ©sumĂ©e.

Les Etats-Unis soupçonnent par ailleurs la Russie d’avoir manipulĂ© le site de Douma pour empĂŞcher la dĂ©couverte de preuves. « Les Russes pourraient avoir visitĂ© le site de l’attaque. Nous craignons qu’ils ne l’aient altĂ©rĂ© dans l’intention de contrecarrer les efforts de la mission de l’OIAC pour mener une enquĂŞte efficace », a dĂ©clarĂ© l’ambassadeur amĂ©ricain auprès de l’organisation, Ken Ward.

« Cela soulève de sĂ©rieuses questions sur la capacitĂ© de la mission d’enquĂŞte de faire son travail », a-t-il ajoutĂ©.

Moscou, grand alliĂ© de Damas, s’est engagĂ© Ă « ne pas s’ingĂ©rer » dans le travail de la mission de l’OIAC, officiellement invitĂ©e par les autoritĂ©s de Damas.

Le régime syrien nie que des armes chimiques aient été employées dans le drame de Douma, qui a fait au moins 40 morts et des centaines de blessés selon les secouristes.

– « Demander des comptes » –

Le Royaume-Uni a quant Ă lui exhortĂ© l’OIAC Ă « demander des comptes aux auteurs de l’attaque ».

« Ne pas agir pour demander des comptes aux auteurs ne fera que crĂ©er le risque d’autres utilisations barbares d’armes chimiques, en Syrie et ailleurs », a dĂ©clarĂ© l’ambassadeur britannique Ă La Haye Peter Wilson.

Dans la capitale syrienne, fief du rĂ©gime, des milliers de personnes ont envahi lundi la place des Omeyyades, fermĂ©e Ă la circulation pour l’occasion, brandissant drapeaux syriens et portraits du prĂ©sident Assad pour dĂ©noncer les frappes occidentales.

DĂ©sormais, la prioritĂ© est le dĂ©mantèlement total du programme chimique syrien, a dĂ©clarĂ© l’ambassadeur français Ă La Haye, Philippe Lalliot.

« Les faits sont lĂ et tĂŞtus. Ils rĂ©sistent aux mensonges les plus grossiers et aux dĂ©nĂ©gations les plus absurdes », a-t-il dit, affirmant qu’il n’y avait plus de doutes: « la Syrie a conservĂ© un programme chimique clandestin depuis 2013 ».

Cette annĂ©e-lĂ , après l’attaque au gaz sarin de la Ghouta qui dĂ©jĂ avait fait plusieurs centaines de morts selon les Occidentaux, le rĂ©gime de Bachar al-Assad avait fini par rejoindre l’OIAC sous la pression internationale, et pris l’engagement formel de dĂ©clarer tous ses stocks et de ne plus jamais utiliser d’armes chimiques.

Paris a annoncĂ© lundi avoir engagĂ© la procĂ©dure de retrait de la lĂ©gion d’honneur, plus haute distinction française, Ă l’encontre de Bachar al-Assad.

Par ailleurs, AmĂ©ricains, Français et Britanniques ont prĂ©sentĂ© Ă l’ONU un nouveau projet de rĂ©solution sur la Syrie, visant selon l’ambassadeur français Ă l’ONU, François Delattre, Ă « relancer une action collective pour le Conseil de sĂ©curitĂ© sur le dossier chimique, pour protĂ©ger la population civile et travailler sur un règlement politique de la crise syrienne ».