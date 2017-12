Le prĂ©sident turc Recep Tayyip Erdogan, en visite en Tunisie, a rĂ©itĂ©rĂ© mercredi qu’il n’y avait pour lui aucune solution possible en Syrie sans le dĂ©part du prĂ©sident Bachar al-Assad, une des questions sur laquelle achoppent les tentatives de mĂ©diations internationales.

« Il est absolument impossible d’avancer avec Assad en Syrie », a dĂ©clarĂ© M. Erdogan lors d’une confĂ©rence de presse avec son homologue tunisien BĂ©ji CaĂŻd Essebsi.

« Je le dis très clairement, Bachar al-Assad est un terroriste qui a eu recours au terrorisme d’Etat. Nous ne pouvons dire: +Assad peut faire l’affaire+. Si nous faisons cela, ce serait commettre une injustice » envers les Syriens tuĂ©s dans le conflit, a-t-il ajoutĂ©.

Le prĂ©sident turc a martelĂ© avec fermetĂ© la position d’Ankara quelques jours après un appel commun lancĂ© par la Turquie, soutien des rebelles syriens, mais aussi la Russie et l’Iran, alliĂ©s de Bachar al-Assad, Ă rĂ©unir les diffĂ©rentes parties fin janvier pour avancer vers un règlement politique.

Après l’Ă©chec d’un nouveau round de pourparlers organisĂ© en dĂ©cembre Ă Genève sous l’Ă©gide de l’ONU, Moscou, TĂ©hĂ©ran et Ankara ont relancĂ© leur proposition de « congrès du dialogue national » syrien Ă Sotchi fin janvier.

Certains soutiens traditionnels de l’opposition syrienne se montrent moins empressĂ©s Ă faire du dĂ©part du prĂ©sident Assad une condition prĂ©alable aux nĂ©gociations, et cette dernière est sous pression pour geler cette revendication. Le gouvernement syrien de son cĂ´tĂ© refuse toute discussion sur le sort du chef de l’Etat.

Après six ans d’un conflit qui a fait plus de 340.000 morts et des millions de dĂ©placĂ©s et rĂ©fugiĂ©s, le rĂ©gime syrien, appuyĂ© par l’armĂ©e russe, a dĂ©sormais repris l’avantage sur le terrain, mais la perspective d’un règlement politique reste au point mort.