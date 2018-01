Syrie: quel impact peut avoir l’offensive turque sur le conflit?

L’offensive turque lancĂ©e il y a près d’une semaine contre une milice kurde dans le nord-ouest de la Syrie complique encore davantage la guerre meurtrière qui ravage ce pays depuis 2011.

Les diffĂ©rents acteurs du conflit et les grandes puissances qui les soutiennent essaient de s’assurer un maximum de gains territoriaux afin de renforcer leur position lors des nĂ©gociations de paix.

Quelle consĂ©quence l’offensive turque sur la rĂ©gion d’Afrine peut-elle avoir sur l’Ă©volution du conflit?

– Afrine, prise stratĂ©gique?

SituĂ©e dans la province d’Alep (nord), Afrine est une enclave kurde, bordĂ©e par la Turquie Ă l’ouest et au nord, et par des territoires tenus par des rebelles syriens, souvent soutenus par les Turcs, au sud et Ă l’est.

Pour Ankara, l’objectif est de chasser de sa frontière la puissante milice kurde des UnitĂ©s de protection du peuple (YPG), considĂ©rĂ©e par la Turquie comme un groupe « terroriste », mais soutenue par Washington dont elle est un partenaire clĂ© dans la lutte contre les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) en Syrie.

L’opĂ©ration pourrait aussi permettre Ă la Turquie de consolider sa sphère d’influence dans le nord-ouest de la Syrie, et pour les groupes rebelles qui lui sont alliĂ©s de grignoter de nouveaux territoires, estiment des experts.

« Les territoires rebelles seraient ainsi connectĂ©s pour la première fois depuis un bout de temps » dans le nord, estime Aron Lund, expert Ă la Fondation amĂ©ricaine Century, Ă©voquant les zones rebelles d’Alep et de la province voisine d’Idleb.

« Le secteur (rebelle) serait plus viable et pourrait continuer d’Ă©chapper au contrĂ´le du prĂ©sident Bachar al-Assad grâce Ă des financements Ă©trangers et Ă une protection de l’Ă©tranger », poursuit-il.

Pour Charles Lister, expert de la Syrie au centre de réflexion américain Middle East Institute, Ankara et Washington pourraient négocier un accord.

Les Kurdes garderaient leurs territoires semi-autonomes dans le nord-est syrien, en Ă©change d’un soutien amĂ©ricain « pour une zone similaire, sous contrĂ´le de l’opposition syrienne, dans le nord-ouest », estime-t-il.

– Quid du rĂ©gime?

La pression militaire turque pourrait aussi pousser les YPG dans les bras du rĂ©gime par le biais d’une mĂ©diation de la Russie, alliĂ© indĂ©fectible de Damas.

Des responsables kurdes ont indiquĂ© Ă l’AFP que Moscou leur avait offert une protection contre la Turquie s’ils laissaient leurs territoires au rĂ©gime syrien, et avait retirĂ© son soutien aĂ©rien quand ils avaient refusĂ© la proposition.

Selon M. Lund, « Assad et la Russie pourraient passer un accord avec les Kurdes: nous envoyons nos troupes et ce secteur d’Afrine aura notre protection ». En Ă©change, les Kurdes s’engageraient Ă faire des concessions Ă Damas sur leurs aspirations d’autonomie voire d’indĂ©pendance dans le nord de la Syrie.

Grâce au soutien de Moscou, le régime a réussi à reprendre le contrôle de plus de la moitié du pays, multipliant les victoires face aux rebelles et jihadistes.

– Quel impact sur l’EI?

Après la montĂ©e en puissance de l’EI en 2014, les Kurdes sont devenus des acteurs incontournables de la lutte contre les jihadistes en Syrie.

Les Forces dĂ©mocratiques syriennes (FDS), coalition kurdo-arabe appuyĂ©e par Washington dont les YPG sont l’Ă©pine dorsale, ont chassĂ© l’EI du nord et nord-est syrien. En octobre, elles ont pris aux jihadistes leur « capitale » Raqa.

Les FDS qualifient l’offensive turque de « soutien clair » Ă l’EI, accusant Ankara de « dĂ©tourner » l’attention des Kurdes vers Afrine, les obligeant ainsi Ă nĂ©gliger les jihadistes.

MalgrĂ© la perte de ses principaux bastions, « l’EI garde une force non nĂ©gligeable dans un triangle Ă la frontière syro-irakienne, avec des milliers de combattants », avertissent les FDS.

« L’EI cherche Ă mener une insurrection contre les Etats-Unis et leurs partenaires locaux en Syrie », souligne Nicholas Heras, expert au centre de rĂ©flexion Center for a New American Security Ă Washington. « Si l’attention des YPG est distraite par les actions de la Turquie Ă Afrine, cela constituerait une vĂ©ritable opportunitĂ© pour l’EI de frapper » dans l’Est, met-il en garde.

Pour l’instant, l’EI contrĂ´le toutefois moins de 5% du territoire syrien.

– Et le processus de paix?

L’offensive turque intervient alors que des nĂ©gociations pour la paix s’enchaĂ®nent jusqu’Ă la fin du mois.

Des pourparlers organisĂ©s sous l’Ă©gide de l’ONU se tiennent jeudi et vendredi Ă Vienne, avant un « Congrès du dialogue national syrien », le 30 janvier Ă Sotchi (sud de la Russie), sous les auspices de Moscou. Le processus de l’ONU est dĂ©jĂ Ă©clipsĂ© par celui de Sotchi, parrainĂ© par la Russie et l’Iran, appuis du rĂ©gime, et Ankara, appui des rebelles.

En Ă©largissant sa « zone de contrĂ´le » dans le nord syrien, le prĂ©sident turc Recep Tayyip Erdogan « aurait encore plus d’influence sur le futur de la Syrie », souligne M. Heras.