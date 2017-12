Syrie: Russie, Turquie et Iran veulent rÃ©unir rÃ©gime et rebelles fin janvier Ã  Sotchi

La Russie, la Turquie et l’Iran, rĂ©unies Ă Astana pour des nĂ©gociations sur le dossier syrien, ont annoncĂ© vendredi la tenue d’une rĂ©union entre le rĂ©gime de Bachar al-Assad et l’opposition syrienne dans la station balnĂ©aire russe de Sotchi.

« Les pays-garants confirment leur intention de coopĂ©rer dans le but de rĂ©unir le Congrès du dialogue national syrien Ă Sotchi le 29 et 30 janvier 2018 avec la participation de l’ensemble de la sociĂ©tĂ© syrienne », ont dĂ©clarĂ© les dĂ©lĂ©gations russes, turques et iraniennes dans un communiquĂ© commun.