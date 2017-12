Syrie : Russie, Turquie et Iran veulent une rÃ©union fin janvier

La Russie, la Turquie et l’Iran ont proposĂ© vendredi, Ă l’issue de pourparlers Ă Astana, de rĂ©unir le rĂ©gime syrien et les rebelles fin janvier dans la station balnĂ©aire russe de Sotchi pour avancer vers un règlement politique.

Une semaine après l’Ă©chec de la rĂ©union de Genève, le huitième round de ces nĂ©gociations organisĂ©es dans la capitale kazakhe par Moscou et TĂ©hĂ©ran, alliĂ©s de Bachar al-Assad et Ankara, soutien des rebelles, a permis Ă la Russie de relancer sa proposition de « congrès du dialogue national » syrien Ă Sotchi.

Il n’a cependant pas rĂ©pondu Ă toutes les questions qui avaient empĂŞchĂ© la tenue de cette rĂ©union proposĂ©e dès la fin octobre Ă l’issue du prĂ©cĂ©dent round d’Astana, notamment celles concernant la prĂ©sence des Kurdes, considĂ©rĂ©es comme un chiffon rouge pour Ankara. La composition des forces invitĂ©es n’a pas Ă©tĂ© rendue publique.

« Les pays-garants confirment leur intention de coopĂ©rer dans le but de rĂ©unir le Congrès du dialogue national syrien Ă Sotchi le 29 et 30 janvier 2018 avec la participation de l’ensemble de la sociĂ©tĂ© syrienne », ont indiquĂ© les dĂ©lĂ©gations russes, turques et iraniennes dans un communiquĂ© commun.

Après six ans d’un conflit qui a fait plus de 340.000 morts et des millions de dĂ©placĂ©s et rĂ©fugiĂ©s, le pouvoir du prĂ©sident syrien Bachar al-Assad, appuyĂ© par l’armĂ©e russe, a dĂ©sormais repris l’avantage sur le terrain, mais la perspective d’un règlement politique reste au point mort.

Si Damas est prĂŞt Ă accepter des Ă©lections sous la supervision de l’ONU, les nĂ©gociations achoppent toujours sur le sort de Bachar al-Assad, le rĂ©gime refusant d’Ă©voquer l’Ă©ventualitĂ© de son dĂ©part du pouvoir, rĂ©clamĂ© par l’opposition.

Alors que le processus de Genève sous l’Ă©gide de l’ONU n’avance pas, Moscou espère capitaliser sur les avancĂ©es concrètes obtenues Ă Astana, qui ont permis de rĂ©unir rĂ©gime et rebelles pour discuter de questions militaires, pour relancer le dialogue politique.

– L’ONU renvoie Ă Genève –

Avant le congrès de Sotchi, la Russie, la Turquie et l’Iran comptent tenir dans la ville du sud de la Russie une rĂ©union prĂ©paratoire les 19 et 20 janvier, ont-ils indiquĂ© dans leur communiquĂ© final.

Dans un communiquĂ© sĂ©parĂ©, l’Ă©missaire de l’ONU pour la Syrie Staffan de Mistura, prĂ©sent Ă Astana, a insistĂ© sur le fait que « toute initiative politique (devait) contribuer au processus politique sous l’Ă©gide de l’ONU Ă Genève et le soutenir ».

Il a rappelĂ© son intention de tenir de nouveaux pourparlers Ă Genève en janvier concentrĂ©s sur la rĂ©daction d’une nouvelle Constitution et l’organisation d’Ă©lections.

Jeudi Ă Moscou, il avait dĂ©jĂ repoussĂ© toute perspective de règlement politique aux nĂ©gociations de Genève et soulignĂ© que le processus d’Astana devait se concentrer sur les zones de dĂ©sescalade crĂ©Ă©es lors des prĂ©cĂ©dentes rĂ©unions, ainsi que sur les questions liĂ©es aux prisonniers et au dĂ©minage des anciennes zones de combat.

Le rĂ´le que l’ONU peut encore jouer dans le règlement du conflit syrien semble compromis, alors que la Russie apparaĂ®t comme un acteur incontournable.

Ces pourparlers se dĂ©roulent un peu plus d’une semaine après l’annonce par Vladimir Poutine du retrait d’une partie des troupes russes dĂ©ployĂ©es en Syrie, oĂą a Ă©tĂ© annoncĂ©e la « libĂ©ration totale » du territoire de l’emprise de l’organisation jihadiste Etat islamique (EI).

L’armĂ©e syrienne a enregistrĂ© des victoires dĂ©cisives ces deux dernières annĂ©es, reprenant, grâce au soutien de l’aviation russe, la citĂ© antique de Palmyre aux jihadistes de l’EI, brisant le siège de Deir Ezzor, dans l’est, et chassant les rebelles de leur bastion d’Alep, dans le nord.

Des milliers de personnes se sont rassemblĂ©es jeudi dans les rues d’Alep pour cĂ©lĂ©brer le premier anniversaire de la reprise de la ville par les forces gouvernementales.