Syrie: tensions entre les pays garants avant des pourparlers

La Turquie a demandĂ© mercredi Ă la Russie et l’Iran d' »assumer leurs responsabilitĂ©s » en stoppant une offensive du rĂ©gime syrien contre une province rebelle, signe de tensions croissantes entre les parrains des belligĂ©rants avant de nouveaux pourparlers.

Moscou et TĂ©hĂ©ran, qui soutiennent Damas, « doivent assumer leurs responsabilitĂ©s » en faisant pression sur le rĂ©gime syrien pour qu’il arrĂŞte son offensive dans la province d’Idleb (nord-ouest), a dĂ©clarĂ© le chef de la diplomatie turque MevlĂĽt Cavusoglu.

La Turquie, qui coopère étroitement avec la Russie sur le dossier syrien, a fait monter la pression ces derniers jours, à mesure que les forces de Damas intensifiaient leurs bombardements à Idleb.

Les observateurs redoutent qu’une escalade de la violence ne provoque une nouvelle catastrophe humanitaire dans cette province frontalière de la Turquie et dont la population a gonflĂ© depuis plus d’un an, avec l’arrivĂ©e de dĂ©placĂ©s internes.

Ces tensions jettent un voile d’incertitude sur la rĂ©union que le prĂ©sident russe Vladimir Poutine espère tenir les 29 et 30 janvier dans la station balnĂ©aire de Sotchi pour trouver une issue au conflit syrien qui a fait plus de 340.000 morts depuis 2011.

Dans un froncement de sourcils inĂ©dit depuis des mois, les autoritĂ©s turques ont convoquĂ© mardi soir les ambassadeurs de Russie et d’Iran Ă Ankara pour leur communiquer leur « gĂŞne » face aux bombardements du rĂ©gime syrien.

Le rĂ©gime syrien mène depuis le 25 dĂ©cembre une offensive pour reconquĂ©rir le sud-est d’Idleb, seule province qui lui Ă©chappe entièrement et est aujourd’hui contrĂ´lĂ©e par Hayat Tahrir al-Cham, un groupe jihadiste dominĂ© par l’ex-branche locale d’Al-QaĂŻda.

« Si vous ĂŞtes les parrains, ce qui est le cas, vous devez stopper le rĂ©gime », a lancĂ© M. Cavusoglu Ă l’adresse de Moscou et TĂ©hĂ©ran, dans un entretien Ă l’agence de presse Ă©tatique turque Anadolu.

Avant la rĂ©union prĂ©vue Ă Sotchi, un nouveau round de discussions sous l’Ă©gide de l’ONU doit se tenir Ă Genève Ă partir du 21 janvier.

– Humeur de Moscou –

En parallèle, Moscou a rappelĂ© Ankara Ă l’ordre en demandant Ă l’armĂ©e turque de mieux contrĂ´ler les rebelles soutenus par la Turquie Ă Idleb, après une attaque Ă l’aide de drones contre des bases russes en Syrie.

CitĂ© mercredi par le journal KrasnaĂŻa zvezda, le ministère russe de la DĂ©fense a indiquĂ© avoir demandĂ© aux chefs de l’Ă©tat-major et du renseignement turcs d' »empĂŞcher des attaques similaires de drones », affirmant que les appareils utilisĂ©s avaient Ă©tĂ© lancĂ©s depuis Idleb.

Après une grave crise diplomatique provoquĂ©e par la destruction en novembre 2015 d’un bombardier russe par l’aviation turque, Ankara et Moscou ont rĂ©chauffĂ© leurs relations.

Mais de profonds désaccords subsistent, notamment sur le sort de Bachar al-Assad, que le président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié le mois dernier de « terroriste ».

Alors que les prĂ©paratifs en vue du congrès intersyrien de Sotchi se poursuivent, le chef de la diplomatie russe SergueĂŻ Lavrov a reçu mercredi Ă Moscou son homologue iranien Mohammad Javad Zarif, les deux responsables soulignant l’importance de ces pourparlers.

Ce processus laisse toutefois nombre d’observateurs sceptiques : « La Russie aura du mal Ă apporter une solution politique. Sotchi a dĂ©jĂ Ă©chouĂ© Ă se concrĂ©tiser deux reprises, et il y a un manque de clartĂ© sur la participation », note ainsi un diplomate europĂ©en.

Ankara refuse notamment toute invitation des groupes kurdes syriens PYD et YPG à Sotchi, une position réitérée mercredi M. Cavusoglu.

– 100.000 dĂ©placĂ©s –

Les tensions entre les pays garants s’expliquent principalement par les intĂ©rĂŞts divergents que poursuivent les trois pays garants en Syrie, souligne l’expert russe AlexeĂŻ Malachenko.

Cependant, dĂ©clare l’expert Ă l’AFP, « personne n’a intĂ©rĂŞt Ă une rupture dĂ©finitive (…) Tous les trois ont intĂ©rĂŞt Ă un consensus ».

La situation Ă Idleb est scrutĂ©e Ă la loupe par la Turquie, qui a dĂ©ployĂ© des troupes dans cette province syrienne frontalière pour y installer des postes d’observation dans le cadre de la crĂ©ation de « zones de dĂ©sescalade » nĂ©gociĂ©es par Moscou, Ankara et TĂ©hĂ©ran.

La Turquie, pays qui accueille quelque trois millions de dĂ©placĂ©s syriens, redoute en outre un afflux de rĂ©fugiĂ©s sur son territoire si l’offensive de Damas devait s’amplifier.

Près de 100.000 civils ont Ă©tĂ© dĂ©placĂ©s dans la province d’Idleb depuis le 1er dĂ©cembre, selon le Bureau de l’ONU pour la coordination des affaires humanitaires, qui Ă©voque une « situation extrĂŞmement chaotique ».

