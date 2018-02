Syrie: un avion russe abattu par un groupe jihadiste, le pilote tuÃ©

Un pilote russe a Ă©tĂ© tuĂ© samedi dans le nord-ouest de la Syrie après la destruction de son avion par des tirs d’un groupe jihadiste contrĂ´lant la province d’Idleb, cible d’une vaste offensive des forces prorĂ©gime alliĂ©es Ă Moscou.

Un peu plus au nord dans le pays en guerre, sept soldats turcs ont Ă©tĂ© tuĂ©s dans des combats contre une milice kurde qualifiĂ©e de « terroriste » et cible d’une vaste offensive d’Ankara.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), l’avion russe a Ă©tĂ© abattu au-dessus de la ville de Maasran. Le pilote, qui a rĂ©ussi Ă sauter en parachute avant d’ĂŞtre capturĂ©, a eu recours Ă son arme Ă feu avant d’ĂŞtre abattu.

Les troupes gouvernementales ont lancĂ© fin dĂ©cembre, avec le soutien de l’aviation russe, une offensive dans la province d’Idleb, contrĂ´lĂ©e par Hayat Tahrir al-Cham – un groupe jihadiste dominĂ© par l’ex-branche locale d’Al-QaĂŻda – et plusieurs groupes rebelles. Cette province est la dernière Ă Ă©chapper entièrement au pouvoir de Damas.

« Il y a eu des dizaines de frappes russes sur la zone au cours des dernières 24 heures. Cet avion aussi menait des raids », a affirmĂ© le directeur de l’Observatoire, Rami Abdel Rahmane.

Un journaliste de l’AFP qui a pu se rendre sur les lieux du crash, a aperçu la carcasse de l’avion, dont une des ailes Ă©tait flanquĂ©e d’une Ă©toile rouge. Des pompiers tentaient d’Ă©teindre les flammes qui dĂ©gageaient une Ă©paisse fumĂ©e dans le ciel.

– Manifestations en Europe –

Dans un communiquĂ© publiĂ© sur sa chaĂ®ne de propagande Ibaa, Hayat Tahrir al-Cham a revendiquĂ© l’attaque contre l’avion russe, sans parler du pilote.

Moscou, qui intervient militairement en Syrie depuis septembre 2015 en soutien aux forces du régime de Damas, a confirmé la mort de son pilote.

« Un avion russe Su-25 a Ă©tĂ© victime d’un crash au cours d’un vol au-dessus d’Idleb. Le pilote a eu le temps d’annoncer qu’il s’Ă©tait Ă©jecté », a indiquĂ© le ministère russe de la DĂ©fense citĂ© par les agences de presse.

Il a été « tué dans des combats contre les terroristes », a-t-il précisé.

Sur un autre front, dans la rĂ©gion d’Afrine, sept soldats turcs ont Ă©tĂ© tuĂ©s, faisant de samedi la journĂ©e la plus meurtrière pour l’armĂ©e d’Ankara depuis le lancement le 20 janvier de son offensive.

Le prĂ©sident turc Recep Tayyip Erdogan a tenu samedi Ă rassurer son homologue français Emmanuel Macron, qui avait mis en garde la Turquie contre toute vellĂ©itĂ© d' »invasion » de la Syrie, en soulignant que les opĂ©rations de l’armĂ©e turque visaient Ă lutter contre des « élĂ©ments terroristes » et qu’Ankara « ne convoitait pas le territoire d’un autre pays ».

La Turquie, alliĂ©e Ă des rebelles syriens, dit vouloir chasser de sa frontière la milice kurde des UnitĂ©s de protection du peuple (YPG), qu’elle considère comme un groupe « terroriste » mais qui est une alliĂ©e incontournable de Washington dans la lutte contre les jihadistes en Syrie.

Plusieurs milliers de Kurdes ont défilé samedi à Paris et Strasbourg, siège du Parlement européen, pour protester contre cette offensive.

– ‘Porte ouverte’ –

Celle-ci, ainsi que les violences à Idleb, ont déplacé des dizaines de milliers de personnes.

Human Rights Watch (HRW) a accusé samedi des gardes-frontières turcs de tirer contre des Syriens tentant de passer en Turquie.

« Les Syriens qui fuient vers la frontière turque en quĂŞte de sĂ©curitĂ© et d’asile sont renvoyĂ©s de force: ils sont la cible de coups de feu ou victimes d’abus », a dĂ©noncĂ© Lama Fakih, directrice adjointe du Moyen-Orient Ă HRW.

Mais pour le porte-parole du président turc, Ibrahim Kalin, son pays applique depuis le début du conflit syrien la politique de « la porte ouverte » avec les réfugiés.

« Je ne sais s’il s’agit d’une affaire isolĂ©e ou pas, mais nous allons certainement examiner » les allĂ©gations de HRW, a-t-il indiquĂ© Ă la presse.

La Turquie, qui soutient l’opposition syrienne, a estimĂ© samedi que le prĂ©sident syrien Bachar al-Assad devra partir « à un moment donné ». Il n’est pas le dirigeant qui « permettra de garder la Syrie unie et sĂ©curisĂ©e pour tous les Syriens », a dĂ©clarĂ© M. Kalin.

La question de l’avenir de M. Assad est l’un des principaux points d’achoppement des mĂ©diations internationales visant Ă mettre fin Ă ce conflit qui a fait plus de 340.000 morts et des millions de dĂ©placĂ©s et rĂ©fugiĂ©s.

Les Etats-Unis ont aussi pointĂ© du doigt le rĂ©gime syrien, qu’ils soupçonnent d’avoir rĂ©cemment utilisĂ© du gaz sarin, mĂŞme s’ils ont reconnu vendredi n’avoir pour le moment pas de preuves pour Ă©tayer cette hypothèse.

« Il s’agit de mensonges basĂ©s sur les histoires des soi-disant partenaires des AmĂ©ricains sur le terrain », a rĂ©agi samedi le ministre syrien des Affaires Ă©trangères, citĂ©e par l’agence officielle Sana.

