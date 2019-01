Syrie: un mort dans l’explosion d’une « voiture piégée » à Lattaquié (médias d’Etat)

Une personne est décédée dans l’explosion d’une « voiture piégée » mardi à Lattaquié, un des principaux fiefs du régime de Bachar al-Assad, dans le nord-ouest de la Syrie, a indiqué l’agence officielle Sana.

« Les informations préliminaires font état de l’explosion d’une voiture piégée et la mort du chauffeur ainsi que de quatre blessés », a indiqué Sana, précisant que l’attentat avait eu lieu sur « la place Al-Hammam à Lattaquié ».

« Les autorités compétentes ont désamorcé une deuxième bombe au même endroit », a ajouté Sana.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), l’explosion a été causée par un « engin explosif dissimulé dans la voiture ou placé à côté ».

Sana a publié une vidéo montrant une voiture entièrement carbonisée, entourée de pompiers et de militaires attroupés sur le lieu de l’explosion.

La région de Lattaquié, fief du clan Assad, ainsi que la ville éponyme sont relativement épargnées par le conflit qui déchire la Syrie depuis 2011 et qui a fait plus de 360.000 morts.

L’explosion intervient deux jours après un attentat ayant frappé dimanche la capitale syrienne, la première attaque à Damas en plus d’un an, selon l’OSDH, qui a fait état de « tués et blessés » sans donner de bilan plus précis.

Le régime syrien a annoncé en mai 2018 contrôler « totalement » Damas et ses environs pour la première fois depuis 2012, après avoir progressivement chassé rebelles et jihadistes de leurs derniers réduits dans la capitale.