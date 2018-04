Syrie: une Ã©quipe de sÃ©curitÃ© de l’ONU a essuyÃ© des tirs Ã  Douma

Une Ă©quipe de sĂ©curitĂ© de l’ONU a essuyĂ© des tirs mardi dans la ville syrienne de Douma alors qu’elle effectuait une mission de reconnaissance pour prĂ©parer le dĂ©ploiement d’experts chargĂ©s d’enquĂŞter sur une attaque chimique prĂ©sumĂ©e, a rapportĂ© mercredi un responsable de l’ONU.

« Une Ă©quipe de sĂ©curitĂ© de l’ONU a essuyĂ© des tirs hier alors qu’elle Ă©tait en reconnaissance Ă Douma », a dĂ©clarĂ© ce responsable sous couvert d’anonymat. « Ils n’ont pas Ă©tĂ© blessĂ©s et sont retournĂ©s Ă Damas », a-t-il ajoutĂ©.

Les experts de l’Organisation internationale pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) dĂ©pĂŞchĂ©s sur place attendent un feu vert de l’Ă©quipe de sĂ©curitĂ© de l’ONU pour commencer leur enquĂŞte sur l’attaque chimique prĂ©sumĂ©e commise le 7 avril Ă Douma qui a fait des dizaines de morts.

Mardi soir, leur travail n’avait pas encore commencĂ©, avait indiquĂ© au Conseil de sĂ©curitĂ© l’ambassadeur syrien auprès des Nations unies, Bashar Jaafari, en Ă©voquant cette attente d’un feu vert de l’Ă©quipe de sĂ©curitĂ© de l’ONU.

Plus de 40 personnes auraient pĂ©ri sous l’effet de gaz toxiques le 7 avril Ă Douma, dernier bastion alors tenu par la rĂ©bellion dans la Ghouta orientale, aux portes de Damas. Les Etats-Unis, la France et le Royaume Uni accusent le rĂ©gime de Bachar al-Assad d’avoir menĂ© cette attaque et ont menĂ© samedi dernier des raids aĂ©riens en Syrie.

L’ambassadeur britannique aux Pays-Bas, Peter Wilson, a indiquĂ© Ă des journalistes Ă La Haye que l’Ă©quipe de sĂ©curitĂ© de l’ONU s’Ă©tait rendue sur deux sites Ă Douma mardi, escortĂ©e par la police militaire russe.

Elle a Ă©tĂ© accueillie par « une foule importante » de manifestants sur l’un des sites, les poussant Ă partir. Sur le second site, l’Ă©quipe a essuyĂ© des tirs d’armes de petit calibre et une explosion », a dĂ©taillĂ© M. Wilson, citant des informations fournies par l’OIAC basĂ©e Ă La Haye, aux Pays-Bas.

Ahmet Uzumcu, chef de l’OIAC, a indiquĂ© aux ambassadeurs des pays membres Ă La Haye qu’il n’Ă©tait pas encore possible de savoir quand les experts pourraient commencer leur travail d’enquĂŞte Ă Douma. Ces derniers sont arrivĂ©s Ă Damas samedi et plusieurs pays ont dĂ©jĂ fait part de leurs craintes de voir d’Ă©ventuelles preuves de l’attaque chimique disparaĂ®tre.