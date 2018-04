Syrie: une famille tuÃ©e dans des bombardements sur un bastion de l’EI Ã  Damas (ONG)

Un couple et leur enfant ont Ă©tĂ© tuĂ©s samedi dans les bombardements du rĂ©gime syrien sur le camp de Yarmouk, un des derniers bastions de l’organisation Etat islamique (EI) dans le sud de Damas, a-t-on appris dimanche auprès d’une ONG.

Les troupes syriennes pilonnent depuis plusieurs jours le camp palestinien de Yarmouk et les quartiers voisins, majoritairement tenus par l’EI, mais oĂą vivent Ă©galement des milliers de civils, afin de reprendre le contrĂ´le total de la capitale.

« Cela porte Ă neuf le nombre de civils tuĂ©s depuis l’intensification des bombardements jeudi », a dĂ©clarĂ© le directeur de l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane.

Les bombardements se poursuivaient dans cette zone dimanche avec des frappes aĂ©riennes, des tirs d’artillerie et de roquettes, a-t-il prĂ©cisĂ©.

Avant le dĂ©but du conflit syrien en 2011, Yarmouk abritait quelque 160.000 personnes, y compris des Syriens. Aujourd’hui, seules quelques milliers de personnes y vivent encore.

La mission de l’Agence de l’ONU pour les rĂ©fugiĂ©s palestiniens (UNRWA) Ă Damas s’est dite vendredi « profondĂ©ment prĂ©occupĂ©e par le sort des civils » avec la poursuite « des bombardements, des tirs de missiles et des affrontements violents Ă l’intĂ©rieur du camp et dans ses alentours ».

Après l’annonce la semaine dernière par Damas de la reconquĂŞte totale de l’enclave rebelle dans la Ghouta orientale, au nord-est de Damas, au terme d’une opĂ©ration ayant tuĂ© 1.700 civils selon l’OSDH, les poches de rĂ©sistance dans le sud de la capitale sont dĂ©sormais dans le viseur du rĂ©gime.

Ces zones sont majoritairement contrĂ´lĂ©es par l’EI depuis 2015.

En expulsant les jihadistes du sud de Damas, le rĂ©gime contrĂ´lerait l’ensemble de la capitale et de ses environs pour la première fois depuis 2012.

DĂ©fait par une vaste opĂ©ration militaire menĂ©e contre son « califat » autoproclamĂ© en 2014 sur un territoire Ă cheval sur l’Irak et la Syrie, l’EI ne contrĂ´le plus que 5% du territoire syrien, notamment des zones dĂ©sertiques du centre et de l’est du pays, selon le gĂ©ographe français spĂ©cialiste de la Syrie Fabrice Balanche.

DĂ©clenchĂ© en 2011 par la rĂ©pression de manifestations pacifiques par le rĂ©gime de Bachar al-Assad, le conflit en Syrie s’est complexifiĂ© au fil des ans avec l’implication de pays Ă©trangers et de groupes jihadistes, sur un territoire de plus en plus morcelĂ©.

Il a fait plus de 350.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.