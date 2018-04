Syrie: Washington assure avoir la « preuve » que Damas a menÃ© l’attaque chimique de Douma

Les Etats-Unis ont affirmĂ© vendredi avoir « la preuve » que le rĂ©gime syrien avait utilisĂ© des armes chimiques contre sa population près de Damas et ils ont poursuivi activement les consultations avec leurs alliĂ©s sur les frappes punitives promises par Donald Trump.

Le prĂ©sident amĂ©ricain s’est entretenu Ă ce sujet avec son homologue français Emmanuel Macron, et des concertations entre conseillers militaires se sont tenues vendredi en fin de journĂ©e Ă la Maison Blanche.

Tout en se disant convaincus de la responsabilitĂ© du rĂ©gime de Bachar al-Assad dans l’attaque qui a fait plus de 40 morts samedi Ă Douma, les Occidentaux ont semblĂ© temporiser ces dernières heures face aux craintes d’une « escalade militaire totale » en Syrie, selon les termes du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’ONU Antonio Guterres et aux menaces de riposte de la Russie.

Selon le Wall Street Journal, citant notamment des responsables de la Maison Blanche, les responsables amĂ©ricains dĂ©battent encore de l’ampleur Ă donner Ă une opĂ©ration militaire contre le rĂ©gime de Damas.

M. Trump souhaite des reprĂ©sailles plus vastes que les options prĂ©sentĂ©es par ses conseillers et serait « mĂ©content ». Il aurait fait part Ă son ministre de la DĂ©fense Jim Mattis de son souhait de frapper non seulement la Syrie mais aussi de punir ses alliĂ©s, Ă savoir la Russie et l’Iran.

Soutien diplomatique et militaire du rĂ©gime Assad, le prĂ©sident russe Vladimir Poutine a mis en garde vendredi Emmanuel Macron contre tout « acte irrĂ©flĂ©chi et dangereux » en Syrie, qui pourrait avoir des « consĂ©quences imprĂ©visibles ».

Dans des tweets va-t-en-guerre, M. Trump avait Ă©voquĂ© cette semaine des tirs de missiles imminents en Syrie, mais il n’avait toujours pas pris de « dĂ©cision finale » vendredi, selon l’ambassadrice des Etats-Unis auprès de l’ONU Nikki Haley.

Le DĂ©partement d’Etat a toutefois assurĂ© avoir « la preuve » de l’utilisation d’armes chimiques dans la Ghouta orientale. « Nous savons avec certitude qu’il s’agissait d’une arme chimique », a affirmĂ© sa porte-parole Heather Nauert.

PressĂ©e par les journalistes qui lui demandaient si on pouvait dire que les Etats-Unis avaient la preuve que le rĂ©gime d’Assad avait menĂ© l’attaque, elle a rĂ©pondu: « Oui ».

Cette affirmation des Etats-Unis apporte une justification supplĂ©mentaire Ă d’Ă©ventuelles frappes des Etats-Unis, soutenus par les alliĂ©s français et britanniques.

– « Circonstances dangereuses » –

Mme Haley s’est impatientĂ©e vendredi lors d’une rĂ©union du Conseil de sĂ©curitĂ© convoquĂ©e Ă la demande de Moscou.

« A un moment donnĂ©, vous devez faire quelque chose », a-t-elle lancĂ©. « Vous devez dire: +c’en est assez+ », a-t-elle ajoutĂ©, Ă©voquant les nombreux veto russes Ă l’ONU pour enquĂŞter sur le recours aux armes chimiques et la poursuite de l’utilisation de celles-ci par le rĂ©gime syrien.

Mais M. Guterres s’est inquiĂ©tĂ© « des tensions de plus en plus vives ». « L’incapacitĂ© Ă trouver un compromis pour Ă©tablir un mĂ©canisme d’enquĂŞte menace de conduire Ă une escalade militaire totale », a-t-il averti, appelant les membres du Conseil de sĂ©curitĂ© « Ă agir de manière responsable dans ces circonstances dangereuses ».

« Nous cherchons Ă arrĂŞter le massacre d’innocents », avait expliquĂ© ce jour-lĂ le ministre amĂ©ricain de la DĂ©fense Jim Mattis, en Ă©voquant devant le Congrès la perspective de frappes imminentes de la part des AmĂ©ricains, des Français et peut-ĂŞtre des Britanniques.

Toutefois, « sur un plan stratĂ©gique, la question est de savoir comment nous Ă©vitons une escalade hors de contrĂ´le, si vous voyez ce que je veux dire », a-t-il ajoutĂ©.

Dans un contexte de relations tendues avec l’Occident par l’affaire de l’ex-espion SergueĂŻ Skripal, empoisonnĂ© en Angleterre, l’armĂ©e russe a accusĂ© le Royaume-Uni d’avoir participĂ© Ă « la mise en scène » de l’attaque chimique prĂ©sumĂ©e.

Le ministre russe des Affaires Ă©trangères SergueĂŻ Lavrov a aussi mis en garde contre une hausse de la pression migratoire sur l’Europe consĂ©cutive Ă d’Ă©ventuelles frappes occidentales et Ă une possible extension du conflit syrien.

« MĂŞme d’insignifiants excès provoqueront de nouvelles vagues de migrants en Europe », qui peuvent « rĂ©jouir ceux qui sont protĂ©gĂ©s par un ocĂ©an », a-t-il dit, dans une rĂ©fĂ©rence transparente aux Etats-Unis.

– Londres prudent –

Londres reste prudent sur sa participation Ă d’Ă©ventuelles reprĂ©sailles militaires, prĂ©fĂ©rant s’en remettre Ă la « coordination d’une rĂ©ponse internationale » sur une question qui divise profondĂ©ment l’opinion et la classe politique du Royaume-Uni.

Jeudi, le prĂ©sident français Ă©tait restĂ© Ă©vasif sur le calendrier d’une Ă©ventuelle intervention militaire, tout en assurant avoir « la preuve » de l’implication du rĂ©gime de Bachar al-Assad dans l’attaque.

M. Macron et Mme May ont de nouveau discutĂ© vendredi soir de « l’horrible attaque de Douma », a indiquĂ© Downing Street. « Ils sont convenus de continuer Ă travailler Ă©troitement ensemble Ă une rĂ©ponse internationale ».

De son cĂ´tĂ©, l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), qui doit se rĂ©unir lundi, a annoncĂ© que ses experts Ă©taient en route pour la Syrie et commenceraient leur travail samedi. Cet organisme fait autoritĂ© en matière d’enquĂŞtes sur l’utilisation d’armes chimiques.

burs-iba/elm/hr