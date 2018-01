Tabacs: imposition de la TVA à tous les acteurs de la chaîne de valeur en Côte d’Ivoire

Un amĂ©nagement du dispositif fiscal ivoirien sur le tabac soumet dĂ©sormais Ă la Taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA) l’ensemble des acteurs de la chaĂ®ne de production, d’importation et de distribution des produits du tabac, selon l’annexe fiscale 2018.Avant l’entrĂ©e en vigueur de l’annexe fiscale 2018, les tabacs, cigares et les cigarettes Ă©taient seulement assujettis Ă la TVA. Les fabricants et importateurs Ă©taient chargĂ©s de collecter la taxe, en lieu et place de leurs revendeurs (grossistes, demi-grossites, dĂ©taillants).

Le code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts disposait que la TVA exigible sur toute la marge de distribution des tabacs et cigarettes est de 21,31%. L’annexe fiscale 2018 substitue au taux particulier de 21,31% applicable sur toute la marge de distribution des tabacs, cigares et cigarettes, le taux de droit commun de 18%.

Selon une prĂ©sentation du Cabinet Mondon Conseil International, de ce dispositif fiscal prĂ©sentĂ© mardi aux chefs et responsables d’entreprises, « a un impact direct sur le prix de vente des produits ».

« En ce qui concerne les professionnels (importateurs, grossistes, revendeurs et dĂ©taillants), l’impact de la TVA est neutre dans la mesure oĂą la Taxe sur la valeur ajoutĂ©e en amont ouvrira droit Ă dĂ©duction pour tous les acteurs de la chaĂ®ne », indique le document expliquant cette mesure fiscale.

Les recettes attendues par l’État de CĂ´te d’Ivoire de cette mesure fiscale sont Ă©valuĂ©es Ă 2 milliards de F Cfa.