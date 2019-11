Tanger : Le Président Macky Sall reçoit le Grand prix MEDays

Le Président sénégalais, Macky Sall a reçu mercredi soir à Tanger, le Grand Prix de la 12ème édition du forum MEDays 2019, organisée sous le thème « Crise globale de confiance : faire face aux incertitudes et à la subversion ».S’exprimant à cette occasion, le chef de l’Etat sénégalais a tenu à adresser son salut fraternel au Roi Mohammed VI, exprimant dans ce sens ses sincères remerciements pour l’accueil toujours convivial qui lui a été réservé dans la pure tradition d’hospitalité marocaine.

« Le Maroc nous est familier parce que nos relations sont anciennes, diverses et fortes», a ajouté le Président sénégalais, notant qu’« en effet, de tout temps, l’espace sahélo-saharien a été un continûment de flux intenses rythmés par des caravanes commerciales, des missions diplomatiques et des échanges spirituels et notre présence à Tanger s’inscrit dans la continuité de cette longue histoire».

J’accepte avec plaisir le Grand Prix MEDays 2019, a dit Macky Sall, précisant qu’il y voit certes la reconnaissance des efforts déjà consentis, mais surtout un encouragement à poursuivre ces efforts tant les défis sont encore nombreux dans le Continent Africain.

Pour le Président sénégalais, il n’est possible de relever ces défis que dans un environnement de paix, de sécurité et de stabilité, qui offre la quiétude nécessaire au développement économique et social, ce qui donne sens au thème de cette 12e édition du Forum MEDays.

Il est vrai que le cours de l’histoire n’est pas rassurant, notamment en ces temps de crise aiguë et de vulnérabilité multiples, crise et vulnérabilité environnementales qui mettent en péril le devenir de la planète, de ses habitants ainsi que de ses ressources, crise et vulnérabilité sécuritaires et humanitaires, et crise et vulnérabilité économiques et sociales qui mettent à nue le paradoxe d’un monde d’extrême opulence et d’extrême pauvreté, a ajouté Macky Sall, relevant qu’au sein et entre les Etats, les inégalités persistent.

« Nous ne pouvons pas nous résigner à la perte de confiance, nous ne devons céder ni à l’hégémonisme civilisationnel, ni à l’inquiétude du présent, ni à la peur du lendemain, au risque de ne pas agir», a estimé le Président sénégalais, soulignant que le devoir d’agir engage tout le monde, que ce soit le pouvoir public, le secteur privé, la société civile ou les citoyens.

La 12e édition du Forum international MEDays, qui se tient du 13 au 16 novembre à Tanger, traite une série de thématiques allant de la croissance économique à la complexité du dialogue Nord-sud, en passant par les défis sécuritaires.