Tanzanie : cinq banques commerciales fermées

La Banque centrale de Tanzanie a rĂ©siliĂ© la licence de cinq banques et les a placĂ©es en liquidation judiciaire, pour n’avoir pas rĂ©ussi Ă remplir les exigences de fonds propres obligatoires.Le gouverneur de la Banque centrale, Benno Ndulu, a dĂ©clarĂ© jeudi Ă Dar es-Salaam que les cinq banques n’avaient pas atteint le seuil de capital de deux (2) milliards de shillings, violant ainsi les exigences de la loi de 2006 sur les banques et les institutions financières.

Il s’agit, selon lui, de la Covenant Bank Limited for Women (Tanzanie), Efatha Bank Limited, Njombe Community Bank Limited, Kagera Farmers’ Cooperative Bank Limited et Meru Community Bank Limited.

« Nous avons donné aux banques une période de cinq ans, de 2012 à juin 2017, pour avoir un capital de deux (2) milliards de shillings et ajouté une période de grâce de six mois, de juin à décembre 2017, mais elles ont toute échoué.

« Par conséquent, leur permettre de poursuivre leurs opérations est préjudiciable aux intérêts des déposants et constitue un risque pour la stabilité du système financier », a-t-il déclaré.

Selon Ndulu, trois autres banques, dont la Kilimanjaro Cooperative Bank Limited, la Tanzania Women’s Bank Plc et la Tandahimba Community Bank Limited, Ă©taient dans la mĂŞme situation, mais ont pu soumettre un plan stratĂ©gique sur la façon dont elles pourraient rĂ©unir le capital requis, et elles ont eu encore six mois, jusqu’en juin 2018, pour rĂ©pondre aux exigences bancaires.